OMS desaprueba dos fármacos que Honduras usa en tratamiento para COVID-19

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que tres medicamentos, usados para combatir el COVID-19, no son beneficiosos ni aportan a la salud de los pacientes, por lo cual no recomiendan su uso.

Tras los numerosos ensayos clínicos que se están realizando para posibles tratamientos de coronavirus, la OMS declaró que tres fármacos no son eficientes. Dos de ellos son utilizados en Honduras.

Los medicamentos de los que se habló en el comunicado son:

Ivermectina Hidroxicloriquina lopinavir/ritonavir

Según explicaron, la razón por la que se suspendió temporalmente el tratamiento con hidroxicloriquina y lopinavir/ritonavir son los resultados del ensayo «Solidaridad».

Pero para entrar en contexto: ¿Qué es el ensayo «Solidaridad»? Es un proyecto realizado para encontrar un arma eficaz contra el COVID-19. Se espera, como mínimo, que uno de los tratamientos evaluados mejore el desenlace clínico de los contagiados.

Detallan que los investigadores que integran el grupo, a través de datos probatorios, tomaron una decisión. Los resultados indicaron que la hidroxicloriquina no reduce la mortalidad en los pacientes hospitalizados por COVID-19.

Asimismo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) indicó que la ivermecticina, debido a que no existe evidencia suficiente sobre sus daños y beneficios, “no debe ser utilizada como tratamiento para el COVID-19”.

Ante la existencia de un estudio en el cual se utilizó la ivermecticina en un tratamiento para el Sars-CoV-2, la organización informó que ninguno de ellos se revisó ni publicó y posteriormente retiraron uno de ellos.

Es por ello que la OMS instó a los médicos y asociaciones médicas, que “mientras no existan pruebas suficientes no se deben administrar tratamientos no aprobados a pacientes con COVID-19, ni recomendar a la población automedicarse”.

¿Qué tratamientos utilizan en Honduras?

Los fármacos principales que se utilizan en Honduras, aprobados por la Secretaría de Salud son la hidroxicloroquina e ivermectina; utilizados en los tratamientos de MAIZ y CATRACHO.

MAIZ se compone de: microdacyn, azitromicina, vermenctina y zink.

CATRACHO se compone de: colchicina, antiinflamatorios, tocilizumab, ivermectina, anticoagulantes y la hidroxicloroquina.

