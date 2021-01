Omar Rosas: «Quiero entrar en el legado del Real España»

San Pedro Sula.- Ayer por la noche arribó a la ciudad de San Pedro Sula, el primero de los dos atacantes fichados por el Real España en las ultimas hora. Se trata del mexicano de 27 años, Omar Rosas.

El nacido en Culiacán, Sinaloa, entrenó y brindó su primera conferencia de prensa como nuevo jugador aurinegro la mañana de este martes.

Declaraciones de Omar Rosas

«Quiero estar en el legado del Real España y porqué no ser campeón con el equipo”. Sobre sus características como jugador mencionó, «soy un 9 natural, me gusta estar en el área, me gusta jugar de poste, mi fuerte es el remate de cabeza y me muevo mucho para no ser detectado».

Y agregó: «Me siento muy bien físicamente porque vengo de competencia, estoy apto para competir, para mí esto arranca ya. El fútbol de Honduras, es un poco más de contacto y como me dijo el profe (Gutiérrez) voy a encajar muy bien, se ve complicado al inicio pero trabajaré para adaptarme rápidamente».

De igual forma, el delantero mexicano se refirió al reto que representa llegar al Real España teniendo en cuenta el historial negativo que han tenido los extranjeros del club en los últimos años.

«Lo asumo con mucha responsabilidad, me gustan los retos, por eso estoy aquí; el profe me trajo para eso, le prometo a la afición que daré todo para salir campeones»

«Como delantero tengo que trazarme metas, me comprometí hacer el goleador del torneo, estoy comprometido con el equipo, sentir los colores era un compromiso muy grande.»