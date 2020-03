REDACCIÓN. Para conseguir el efecto de una mirada impactante, las chicas suelen recurrir a la máscara de pestañas (rimel), pero este no siempre acarrera los mejores resultados, sin mencionar lo tedioso que es la remoción del mismo. Ahora, la nueva tendencia son las pestañas magnéticas, una mejor opción que las pestañas postizas tradicionales.

Como ya saben, hay muchos tipos de pestañas, de diferentes tamaños y precios, sin embargo, el característico pegamento de estas suele dañar tus pestañas naturales y provocan su caída inminente, y no es eso lo que buscamos.

Así que, los expertos en belleza decidieron consentir a las reinas del hogar y lanzar al mercado las pestañas magnéticas ¿suena increíble, no? pero son realmente efectivas.

Estas, a diferencia de las tradicionales, se sujetan sin necesidad de utilizar el molesto pegamento, además protege tus pestañas naturales mientras las utilizas.

Lea también: Conoce los más fascinantes tips de belleza que toda mujer debe seguir

¿Cómo usar las pestañas magnéticas?

Su colocación es muy sencilla: son dos filas de pestañas que cuentan cada una con un imán del polo opuesto. De forma que, colocando tus pestañas en medio, el imán hace su función y se unen las dos filas. A continuación, lee las instrucciones más detalladas:

1.Para empezar solo necesitas coger las dos tiras de pestañas y situar una por encima de tus pestañas naturales y la otra por debajo.

2. Cuando oigas ¡clic! sabrás que ya están acopladas y perfectas para presumir una mirada de impacto.

3. Con lo único que tendrás que tener cuidado es con no acercarlas demasiado al párpado porque correrás el riesgo de lastimarte la piel del mismo. Teniendo en cuenta este punto, no necesitarás más para conseguir esas pestañas que siempre has deseado.