Olimpia lucha y se cuela entre mejores cuatro de Concacaf

Estados Unidos.- El Olimpia sufre, pero logra clasificar a las semifinales de la Concachampions a pesar de caer 0-1 ante el Impact de Montreal y se instala entre los cuartos mejores equipos de Concacaf.

Los dirigidos por Pedro Troglio se convierten en el primer semifinalista de la Concachampions y esperan por el ganador del cruce entre Tigres y New York City. Con el gane de los albos, el torneo vuelve a tener un centroamericano entre los mejores cuatro, cosa que no sucedía desde la edición 2015.

Primer tiempo

El juego comenzó con el Impact tratando de llevar la iniciativa, sin embargo el buen planteamiento táctico del los leones le impedía sentirse cómodo en el terreno de juego.

La primera acción del compromiso iba a llegar al minuto 14 cuando Marvin Bernárdez se escapó de dos jugadores y mando un centro perfecto desde la banda derecha para que Bengtson se zambullera, pero no logró darle dirección al remate que se fue por el costado derecho de la portería.

Al 32’ el Montreal tendría la jugada más clara del primer tiempo tras un tiro de esquina desde la izquierda que Arboleda cabeceó para atrás y la pelota quedó plena frente a portería para que Luis Binks rematara de cabeza, afortunadamente Edwin Rodriguez desde la línea de gol evitó que el balón ingresara.

Al 55′ un centro mal rechazado de la defensa del Impact iba quedarle a Bengtson la posibilidad en el área pero este intentó centrar y la pelota le quedó finalmente al portero.

A los 56 minutos de partido los canadienses atacaban por la derecha, levantaron un centro bajo que fue mal rechazado por Carlos Pineda, la pelota quedó en el área frontal para que Amar Sejdic le metiera todo el cajón y la pelota tomara dirección directo

al fondo de la red.

Luego del gol el Impact se asentó en el campo y comenzó a gozar de oportunidades que Romel Quioto no podía concretar. El Olimpia no podía recuperar su orden.

En el minuto 82, Troglio decidió meter atrás al equipo con el ingreso del ‘Chama’ Cordova, por Arboleada (salió cojeando) de igual forma, ingresó Diego Reyes para dar un segundo aire a la delantera blanca y abandonó Edwin Rodriguez.

El los minutos finales el Montreal buscaba desesperadamente el gol de la clasificación y al 92’ estuvo apunto de encontrarlo luego de que Camacho estando solo en el área no pudiera conectar de forma sólida un centro.

That was the opportunity to even the aggregate! Camacho misses it!@CDOlimpia 🇭🇳 0-1 @impactmontreal 🇨🇦#SCCL2020 pic.twitter.com/H4BHrPmMe2

— Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) December 16, 2020