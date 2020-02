Olimpia le responde al Seattle en Twitter: «¿Tienen uno de estos?»

REDACCIÓN. Olimpia pegó el primer golpe ante el Seattle Sounders luego de responder un tuit en que los norteamericanos le recordaron al cuadro blanco lo sucedido la última vez que se enfrentaron por Concachampions.

Ambos clubes se verán las caras esta noche en el Century Link Field a partir de las 9:06 de la noche. La serie está empatada 2-2. Favoreciendo de primera mano a los locales que con un empate sin goles o 1-1 avanzarán a la siguiente ronda. Un gane de los albos o una paridad por más de un gol, por bando, clasificará a los hondureños.

En ese sentido, los encargados de la cuenta oficial de los Sounders en Twitter, dedicaron un tuit al club tricolor. Adjuntaron un video con Brad Evans, exjugador del Seattle y quien anotó aquel penal con que los estadounidenses vencieron al final del juego a los olimpistas con un marcador de 2-1.

Por otra parte y al ver el tuit, los administradores de las redes sociales melenudas, no se quedaron atrás y respondieron el recordatorio. Y lo hicieron nada más y nada menos que con imágenes de los títulos de Concacaf que yacen en las vitrinas del viejo león.

Hey Seattle, regards to Brad…does he have one of these?

Concacaf 1972 🏆

Concacaf 1988 🏆#SomosOlimpia 3️⃣1️⃣ pic.twitter.com/ZQtC3opNd1

— Club Olimpia Deportivo (@CDOlimpia) February 27, 2020