Ante ola de desapariciones de menores de edad, Dinaf lanza alerta

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Ante la ola de desapariciones de menores de edad que se ha reportado en la últimas semanas, la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) alertó este viernes a los padres hondureños para que permanezcan atentos a sus hijos.

En su advertencia, el Dinaf pidió extremar las medidas de seguridad que prevengan esos hechos lamentables.

Asimismo, dicha institución indicó que los menores de edad pueden ser víctimas de varios delitos como:

Prostitución infantil

Tráfico y trata de personas ,

, Narcotráfico

Maras y pandillas.

En ese sentido, la Dinaf emitió dicha alerta en base a los casos que circulan en redes sociales, sobre desapariciones de menores de edad en el territorio hondureño.

Cabe indicar que las víctimas principales de la delincuencia son jóvenes menores a los 18 años. Esto debido a que son personas que más fácilmente pueden someter física y sicológicamente.

Por lo anterior, Rosa Estrada, especialista en derechos de niñez de la Dinaf, explicó que esos casos podrían relacionarse a delitos como la trata y tráfico de personas.

También pueden vincularse a la extracción de órganos, pornografía y prostitución infantil, narcotráfico, y maras y pandillas, añadió.

🔺 ¡𝐀𝐋𝐄𝐑𝐓𝐀! Prestemos mucha atención al cuidado de la Niñez ante casos de desapariciones. 𝐄𝐥𝐥𝐚𝐬 𝐲 𝐞𝐥𝐥𝐚𝐬 𝐩𝐮𝐞𝐝𝐞𝐧 𝐬𝐞𝐫 𝐯𝐢́𝐜𝐭𝐢𝐦𝐚:

❌ Prostitución infantil

❌ Tráfico de personas

❌ Narcotráfico

❌ Trata

❌ Maras y pandillas pic.twitter.com/zO9EHBwJFT — DINAF (@dinafhonduras) October 23, 2020

Nota relacionada: Rescatan a niño de secuestradores en la capital; él afirma que hay más cautivos

Dos niños suman una semana desaparecidos; familia clama por ayuda

En las últimas horas se reportó que dos niños (una niña y un varoncito) desaparecieron desde el pasado viernes 16 de octubre, cuando salieron de su casa de habitación en el barrio Villa Adela de Comayagüela y no regresaron.

Una semana más tarde, aún continúa la búsqueda. Hasta el momento, las autoridades no tienen ninguna pista que los conduzca al hallazgo de Ingrid Lizeth Cantillano Membreño, de 14 años de edad. En tanto, su primo, Víctor Alexander Membreño Reyes de siete años, apareció este día en un mercado capitalino.

Previo a su desaparición, los menores de edad estaban al cuidado de su abuela. Sin embargo, alrededor de las 5:00 pm del día antes mencionado, le pidieron permiso a la anciana -que es ciega- para poder ir a la calle.

Cabe indicar que los familiares no saben hacia dónde se dirigieron ni con qué propósito. «Yo salí a trabajar y se quedaban durmiendo con mi mamá; cuando yo llegué no los encontré, solo estaba mi mamá con las puertas cerradas y sentada en una banca porque ella no mira», relató Víctor Manuel Membreño, padre del varón desaparecido.

🔹 Suscríbete gratis a más información sobre #COVID19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn