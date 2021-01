OFICIAL: Thomas Tuchel es el nuevo entrenador del Chelsea

INGLATERRA.- El técnico alemán, Thomas Tuchel, es el nuevo entrenador del Chelsea después de que Roman Abramovich y su directiva despidiera a Frank Lampard el pasado lunes.

El exestratega del Paris Saint-Germain y Borussia Dortmund, que fue finalista de la Champions la temporada pasada con el club parisino, dirigió esta misma noche su primer entrenamiento y se sentará este miércoles en el banquillo para su debut ante el Wolverhampton.

Tuchel ha firmado un contrato por lo que resta de temporada y una más, con opción a ampliación.

Welcome to Chelsea, Thomas Tuchel! ✍️🔵 #WelcomeTuchel

Su llegada se retrasó por las restricciones de la pandemia, pero Thomas llegó a tiempo para unirse a la burbuja de seguridad formada en Cobham, la ciudad deportiva del Chelsea.

A pesar de que debería hacer cuarentena como cualquier otro ciudadano, el mundo del fútbol vuelve a ser la excepción y la Federación Inglesa (FA) ha conseguido que no sea necesario tras hacerle las pertinentes pruebas de COVID-19.

Thomas Tuchel is 🔵 and 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗶𝗴𝗵𝘁 to work at Cobham! #WelcomeTuchel pic.twitter.com/kJDDzDPfYq

