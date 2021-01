OFICIAL: Patrick Mahomes jugará ante los Bills

ESTADOS UNIDOS.- Excelentes noticias para todos los seguidores de los Kansas City Chiefs, pues se ha confirmado que su QB titular, Patrick Mahomes, estará presente para la Final de Conferencia Americana ante los Buffalo Bills.

El periodista deportivo, Ian Rapoport, aseguró por medio de su cuenta de Twitter que «Pats» superó de manera sobresaliente los protocolos de contusión de la NFL, por lo que estará habilitado para el domingo.

Durante una conferencia de prensa, el QB confirmó su presencia para la batalla por el campeonato de la Americana, comentando que recibió el alta para poder jugar.

«Afortunadamente todo se ha visto bien y ahora estoy fuera del protocolo de conmoción cerebral. no he tenido ningún síntoma, por lo que podré salir a jugar y ser yo mismo».

Patrick Mahomes: «Everything has looked well and I’m out of concussion protocol now.»

Take a sigh of relief Chiefs fans QB1 is back under center pic.twitter.com/G2SHpzEsfd

