Oficial: Boniek García seguirá un año más con Houston Dynamo

ESTADOS UNIDOS.- La leyenda e historia de Boniek García en el Houston Dynamo aún no ha terminado y tendrá más episodios. El mediocampista hondureño firmó este lunes una extensión de contrato por un año más con el equipo de la Major League Soccer (MLS).

Esta será la décima temporada de García con el club de Houston, un número con el que entrará a un grupo privilegiado de futbolistas.

El Presidente ✍️😃@boniek1426 has officially re-signed with the club!#HoldItDown 🤘

— Houston Dynamo FC (@HoustonDynamo) February 15, 2021