Representante de OEA: «Deben investigar y sancionar crímenes de periodistas»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La posibilidad de hacer periodismo sin penalización legal y sin que peligre la integridad física no es una realidad vigente en nuestro país.

Así lo dejó entrever Edilson Lanza, relator para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En una comparecencia ante los medios de comunicación, vertió su análisis acerca de los crímenes cometidos contra los comunicadores y las obligaciones internacionales que, según él, se han incumplido.

Pasos insuficientes

Lanza considera que la seguridad que brinda la Secretaría de Derechos Humanos a periodistas y algunos abogados es un aspecto positivo, mas no lo requerido.

«Algunos pasos se han dado a través de la creación de un mecanismo de protección para los periodistas pero el año pasado se reportaron una serie de periodistas que han tenido que salir del país y cinco o seis asesinatos», explicó.

Según el Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) fueron siete los miembros del gremio periodístico que perdieron la vida. No obstante, según Lanza, está la posibilidad que no todos estén vinculados al ejercicio de la profesión, por tanto, se debe «investigar, identificar y sancionar» los casos.

Despenalización de Artículos

El representante de la OEA opinó también acerca de la derogación que se consumó en el Congreso Nacional de los artículos 28 y 153 del Código Penal.

Es importante conocer que el primer artículo que se abolió en la cámara legislativa fue el número 28. Este hablaba de la de la responsabilidad penal que podía llegar al director o al dueño de un medio de comunicación. No obstante, la enmienda no impedirá que afecte a los demás periodistas, que no tienen esas posiciones jerárquicas en los medios.

Asimismo, ya no tendrá validez jurídica el artículo 153, que establecía una vinculación condenatoria a alguien que no participó en un hecho que violentó derechos humanos. Ahora, la norma dictaría que nada más se supondría responsable a quien ejecutó el hecho y/o quien lo ordenó.

«Me parece bien (la supresión de estos artículos) pero es insuficiente. Está bien que el propietario de un medio o su director no sea responsable por todo lo que la gente expresa; pero, hay que avanzar en el otro tema que es la despenalización de los delitos que afectan a periodistas, opositores políticos y a quienes hablen de temas de interés público», detalló Lanza sobre su interpretación de la determinación parlamentaria.

Asimismo recordó que el poder legislativo tiene la obligación internacional de despenalizar los delitos contra el honor, debido a los tratados que se han firmado. De no hacerse, será «materia de reclamo internacional contra Honduras».

Caso David Romero

Sobre una situación específica, la del periodista David Romero, aseguró que deben respetarse las garantías pertinentes. Consiguiente, en base con el criterio de la OEA, debería poder defenderse fuera de prisión.

«Él debe pasar su proceso, comparecer al proceso penal en libertad y luego tener la posibilidad de recurrir a todos los instrumentos de impugnación en el país y a nivel internacional. Seguimos preocupados por este caso», manifestó.

Además, expresó que debe haber un análisis ya que no hay razón para que el comunicador continúe en presión. «Me parece absurdo«, sentenció.

En Honduras, actualmente entre 45 y 50 periodistas salvaguardan su vida en el mecanismo de protección de la Secretaría de Derechos Humanos.