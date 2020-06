La odisea de los traileros en tiempos del Covid, contada y vivida por diputado hondureño

HONDURAS. Los transportistas de carga pesada no la están teniendo nada fácil en estos momentos de pandemia, debido, principalmente, a lo oneroso que resulta ser cruzar de un país hacia otro por las medidas establecidas por cada nación para contener la propagación del Covid-19.

Esta situación la vivió en carne propia el diputado del Partido Liberal por el departamento de Santa Bárbara Miguel Arita, quien, literalmente, luego de quedar atrapado en México junto a sus camiones y carga, se vio obligado a entrar «de mojado» a su propia tierra.

Su relato

Sí, así como lo leyó: él entró de forma ilegal a su propio país. Lo que ocurrió fue, que, procurando cuidar su mercancía, viajó hacia Estados Unidos para traer el cargamento él mismo, junto con sus colaboradores. Cruzó la frontera entre EE.UU y México sin ningún problema, pero al llegar Suchiate, todo cambió para peor.

«Bueno, yo salí el 28 de febrero de Honduras hacia Estados Unidos y luego inició la pandemia (en EE.UU) y todo el comercio se cerró, al igual que las fronteras. Estuvimos esperando dentro de Estados unidos para ver qué solución se daba. Salimos hacia la frontera entre Estados Unidos y México y cruzamos sin ningún problema. Es más, esas fronteras no estaban cerradas en ninguna de las dos direcciones», declaró Arita.

El congresista transitó por México sin mayores complicaciones, pero al llegar a la frontera con Guatemala, él y sus compañeros se percataron que en Suchiate yacían varadas muchas cargas de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Ese panorama les dio la pauta que se avecinaba una odisea.

«Pudimos entrar a México el 16. Luego, el 18, en la noche, llegamos a la frontera de Suchiate. Ya frente a la frontera de México con Guatemala, miramos que estaban muchas cargas tiradas, de Honduras, Nicaragua, Costa Rica, de varios países de Centroamérica», contó.

«Durante esos días no daban entrada ni siquiera a los guatemaltecos, o sea, México puede darle la salida a usted, pero Guatemala no lo recibe. Aducían que las aduanas de Honduras no estaban abiertas para el pago de impuestos, algo que desde luego no es verdad, porque si nosotros llegamos a Agua Caliente, ese mismo día se hacen los trámites en la aduana para cancelar los impuestos de las mercaderías», agregó.

Los días pasaban, la desesperación era cada mayor. «La cosa se estaba poniendo difícil», dijo diputado Arita

Varados en el lado de México, el diputado decidió cruzar el río a bordo una balsa hacia Guatemala para probar si lograba resolver su situación. Platicando, nos entendemos, y quien busca, encuentra, pensó.

«Yo dije ‘esto se está poniendo muy difícil, me voy a cruzar para el otro lado (Guatemala)’, y así lo hice. Me crucé a Tecún Umán por medio de una balsa, porque no me daban ningún

sello para salir de México, ni entrar a Guatemala», recordó él.

Como algo gracioso comentó que cuando la gran mayoría cruza de ‘mojado’, lo hace de Guatemala hacia México, pero a mí me tocó hacer todo lo contrario», es decir, de México a Guatemala.

Nadie le ayudó ni en México ni en Guatemala

Estuvo durante tres semanas hospedado en un hotel de Guatemala, dijo Arita, cuando regresó a México para buscar apoyo en el consulado hondureño ubicado en Chiapas, pero, tremenda sorpresa y decepción se llevó.

«Me regresé por la misma balsa al lado de México, pero estaba cerrado el consulado y los guardias de seguridad me dijeron que el cónsul llegaba solamente cuando hay mucha

gente, de vez en cuando. Con eso, decidí irme al consulado de Guatemala, localizado

en Suchiate, voy y hablo con el cónsul, -una persona muy irrespetuosa- llego donde él y me presento. Le digo: ‘soy diputado de Honduras y tenemos este problema, que no

podemos cruzar hacia Guatemala para llegar a nuestro país. Y me contestó que ese no era problema de ellos, que yo tenía que buscar el consulado hondureño para hacer el trámite»,

Asimismo, Miguel Arita contó que hay alrededor de doscientos hondureños varados entre la frontera de México y Guatemala, «y es algo doloroso, porque en este país (Honduras) cuesta trabajar y estar mucho varado eso no es negocio. Estamos pagando estacionamiento del lado mexicano y estamos pagando también dentro de la misma línea», declaró.