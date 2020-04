Nuevos vuelos para estadounidenses que quieran retornar a su país

TEGUCIGALPA-HONDURAS. Dos vuelos comerciales para la próxima semana habilitaron las autoridades de la Embajada de Estados Unidos (EEUU) para todos los ciudadanos norteamericanos que deseen regresar a su país.

Así lo dio a conocer la sede diplomática a través de una alerta de seguridad que emitió este jueves. En su documento, la Embajada de EEUU indicó que ha trabajado con United Airlines para asegurar dos vuelos comerciales la próxima semana. Dichos vuelos están programados a salir los días siguientes

15 de abril de 2020 de San Pedro Sula a Houston

17 de abril de 2020 de Tegucigalpa a Houston

En ese sentido, la Embajada norteamericana detalló que los ciudadanos que deseen viajar deben comunicarse con United Airlines directamente en www.united.com para aprovechar estos vuelos.

Asimismo, los ciudadanos deben informar a la Embajada de EEUU que viajan para que esta pueda actualizar sus registros.

NEW COMMERCIAL FLIGHT OPPORTUNITIES FROM TGU (4/17) AND SAP (4/15). Book your flight NOW at https://t.co/JbD5CxYCPS. DO NOT WAIT. More information: https://t.co/mrpCXpe9N4 pic.twitter.com/nltxlm1sEe — usembassyhn (@usembassyhn) April 9, 2020

¿Quién puede volar en estos vuelos de United Airlines?

Ciudadanos de los Estados Unidos

Residentes legales permanentes de los Estados Unidos

Titulares de visas de no inmigrante que acompañen a ciudadanos estadounidenses, incluidos menores de edad.

Titulares de paquetes de visa de inmigrante

Menores no acompañados (de acuerdo con las políticas de United)

“A la luz de la creciente presión sobre los servicios de salud hondureños, NO ESPERE”, sugirió la sede diplomática.

En su alerta, la Embajada de EEUU en Tegucigalpa indicó han ayudado a más de 5,900 ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes a regresar a los Estados Unidos desde el 15 de marzo.

MESSAGE FOR U.S. CITIZENS: The Government of Honduras has extended the curfew until 3 p.m. on April 19, 2020, and has revised days and hours for shopping. More information here: https://t.co/lLiPvdVVMg pic.twitter.com/xpJGUpIHry — usembassyhn (@usembassyhn) April 9, 2020

De ese modo, aseguró que continúan buscando otras opciones de vuelos comerciales. Sin embargo, señaló que no hay garantía de que continúen disponibles.

“Alentamos a todos los ciudadanos estadounidenses que optaron por permanecer en Honduras a seguir las reglas de toque de queda establecidas por el gobierno de Honduras. Y abstenerse de viajar indebidamente largas distancias en carreteras con riesgos potenciales”, recomendó la embajada.

Tomarán acciones

De igual forma, la Embajada de EEUU resaltó que los ciudadanos estadounidenses presentes en Honduras deben inscribirse en el Programa de Inscripción SmartTraveler (STEP) del Departamento de Estado.

Dicha inscripción les permitirá que la unidad de Servicios al Ciudadano Americano en Tegucigalpa se comunique directamente con los ciudadanos que necesitan asistencia.

También permite a los ciudadanos estadounidenses recibir Alertas para transmitir información sobre amenazas terroristas, incidentes de seguridad, manifestaciones planificadas, desastres naturales, etc.

En virtud de lo anterior, la sede norteamericana propuso a los ciudadanos estadounidenses revisar el Aviso de viajes de salud de nivel 4 global del Departamento de Estado en travel.state.gov.

Igualmente, pueden consultar el sitio web de CDC para obtener la información más actualizada. Mientras que para obtener la información más reciente sobre lo que puede hacer para reducir su riesgo de contraer COVID-19, deben consultar las últimas recomendaciones de los CDC.

Asimismo, pueden visitar la página de crisis de COVID-19 en travel.state.gov para obtener la información más reciente.

De igual manera, los norteamericanos deben verificar con sus aerolíneas, líneas de cruceros u operadores de viajes cualquier información actualizada sobre sus planes de viaje y / o restricciones.

Además pueden visitar el sitio web del Departamento de Seguridad Nacional sobre las últimas restricciones de viaje a los Estados Unidos. Por lo anterior, la Embajada de EEUU pidió a sus ciudadanos monitorear las noticias locales para más actualizaciones.