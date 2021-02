NUEVO LEGIONARIO: Héctor Martínez ficha con el Leganés de España

ESPAÑA.- Buenas noticias para el fútbol nacional, pues desde España nace un nuevo legionario para la Selección de Honduras, su nombre es Héctor Martínez y es la nueva ficha del Leganés, equipo que milita actualmente en la Segunda División.

El hondureño, que es nacido de las calles de la colonia Satélite de San Pedro Sula conversó con DEPORTE TOTAL sobre su llegada al Leganés.

Martínez posteó en sus redes sociales con orgullo su llegada al equipo y dijo estar muy contento de tomar ese gran paso en el comienzo de su carrera:

«Muy contento y con muchas ganas de seguir adelante, es un gran paso pero es solo el comienzo, hay que prepararnos aun más para seguir logrando los objetivos”.

¿Cómo juega Héctor?

Al ser consultado sobre su juego, Martínez destacó ser ágil y de muy buena pegada, sus posiciones favoritas están entre el mediocampo y de volante.

”Tengo una buena visión de juego, ágil y buena pegada, me gusta crear y darle profundidad al equipo y en el medio campo me siento cómodo, pero de extremo también me encanta y soy bueno allí también”.

Por último, el nuevo legionario mandó un mensaje a toda la gente que le apoya y dice estar orgulloso de representar al país cinco estrellas:

«Muchísimas gracias a toda mi gente de Honduras que me apoya, es un orgullo representar a mi país y que el mundo vea que somos personas luchadoras. Nada más que decir gracias y gracias por todo el cariño que me están dando».

