El nuevo emoji de Whatsapp que genera controversia ¿lo usarias?

REDACCIÓN. Uno de los emojis que recientemente integró WhatsApp en su gama de opciones, es el de una gota de sangre y está generando controversia. ¿Sabes qué significa y por qué generó molestia entre los usuarios?

Como parte de Unicode 12.0, en 2019 llegó a redes sociales y a las aplicaciones de mensajería el emoji Drop of Blood. Tal como su nombre lo indica, es una gota de sangre en tono rojo oscuro.

En primera instancia, este emoji hace referencia a una donación de sangre, a un sangrado o a una lesión. Sin embargo, también es usado como una alternativa para referirse a la menstruación.

Alternativas

Fue en 2017 cuando la ONG Plan Internacional propuso varias alternativas para representar al periodo. Entre ellas estaba un calendario, una compresa o unas panties (todos ellos manchados de sangre), o bien, simples gotas de sangre. Aunque la opción más votada fue la ropa interior, Unicode se inclinó por la gota de sangre.

Esta decisión no fue muy bien recibida por algunos sectores, pues se criticaba que una gota roja de sangre podría significar muchas cosas (como un sangrado nasal) y no necesariamente a la menstruación.

Desde 2017, Plan International, una ONG australiana que lucha por la igualdad de derechos de las niñas en todo el mundo, se planteó el objetivo de crear un emoji. Mismo que represente la menstruación. Por lo cual, más de 55 mil personas apoyaron la iniciativa y participaron para seleccionar el mejor símbolo para representar el período femenino.

Seleccionaron un emoji de sangre

Finalmente, la selección recayó en la gota de sangre, un emoji que Unicode no menciona como exclusivo para expresar el período femenino. Pero, que desde Plan International se tomó como un reconocimiento a la campaña.

“Todo es gracias a su apoyo y ahora podemos anunciar que tenemos el #PeriodEmoji. Nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo de Give Blood NHS, que organizó la propuesta de forma conjunta”, dijo la ONG desde su cuenta oficial en Twitter.

“Es un símbolo que permite que más de 800 millones de mujeres de todo el mundo puedan expresar lo que sienten todos los meses. Es un gran paso para romper el estigma que rodea a la menstruación”, dijo Lucy Russell, vocera de Plan International en Reino Unido.

Más propuestas

Hubo diferentes diseños propuestos a Unicode, pero tanto la toallita femenina como las gotas de sangre sobre una ropa interior no fueron aceptadas. Además, que no este relacionada como una marca pasajera, ya que la organización reconoce las propuestas que sean originales. Igualmente, que represente a una comunidad amplia y que no esté relacionada con una marca comercial.

Para retomar la iniciativa apuntaron a un símbolo más universal como la gota de sangre, una propuesta que impulsaron de forma conjunta con la organización gubernamental británica NHS Blood and Transplant, y de esta forma el emoji quedó incorporado dentro de los 230 nuevos símbolos que podrán ser utilizados en redes sociales y chats de todo el mundo.