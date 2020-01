TEGUCIGALPA, HONDURAS. Con el propósito de luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico, Honduras recibió recientemente un buque patrullero, el cual está equipado con dos veloces lanchas y un helicóptero.

En ese sentido, el inspector general de las Fuerzas Armadas (FFAA), contraalmirante Efraín Mann Hernández, indicó que con este nuevo equipo marítimo se logrará triangular los esfuerzos vinculados con la protección de las riquezas marítimas del país.

De esa forma, el representante de las FFAA manifestó: “Con esto no quiere decir que no actuábamos antes. Sin embargo, no contábamos con todos los medios para cubrir la necesidad que demanda el mar».

Además, Hernández destacó: «Formamos parte de Orión, un ejercicio internacional naval en el cual participan varias marinas del mundo. Con el buque podremos actuar rápido”, explicó hoy el inspector general de las FFAA.

El inspector de las FFAA también manifestó que por más de 43 años ha permanecido latente la necesidad de defender los 220.000 kilómetros (Km) de frontera marítima y recursos marinos.

“La responsabilidad ahora es una realidad con la adquisición del buque General José Trinidad Cabañas, también conocido como OPV-62M (Offshore Patrol Vessel)”, afirmó.

Lea también: Jefe de FFAA y los presidios: «Entregaremos un sistema novedoso»

Logros beneficiarán al pueblo hondureño

Por otro lado, el inspector resaltó que entre los logros que la Fuerza Naval obtuvo en 2019, está la detención de 90 personas de diferentes nacionalidades. A la vez, la detención de 33 embarcaciones por motivos de pesca ilícita y la incautación de 876 kilos de cocaína.

En cuanto al uso que se le dará al nuevo buque, el comandante de la Fuerza Naval, capitán de Navío José Jorge Fortín, señaló: “Los resultados se verán inmediatamente con la primera misión que se nos encomiende. No justificamos la compra, los logros serán significativos en beneficio del pueblo hondureño”.

Capacidad del buque

Por su parte, el comandante de la Fuerza Naval resaltó que el patrullero General José Trinidad Cabañas, podrá permanecer más tiempo en el mar. Puesto que cuenta con un radar que cubre más de 96 millas náuticas, y señaló que ese sistema detectará irregularidades que ocurran en el mar.

“Las dos lanchas rápidas con las que cuenta el buque están equipadas con tecnología y tienen una velocidad de más de 33 millas náuticas. La idea de tener esta embarcación no surgió de la noche a la mañana. Esto ha sido una necesidad planteada desde hace años”, manifestó el capitán Fortín.

A la vez, el inspector de las FFAA aseguró: «Se dará asistencia a marinos con búsqueda y rescate a embarcaciones que presenten problemas. Agregó que la asistencia humanitaria, la intercepción del tráfico de drogas y el control de la pesca en alta mar serán tareas legítimas del buque patrullero.

Tecnología del buque

En cuanto al tiempo estipulado para el inicio de uso del buque patrullero, resaltaron que la primera misión se preparará para desarrollarse en febrero y marzo. Asimismo, el inspector destacó que a más tardar en abril la FNH recibirá por parte de Estados Unidos una lancha rápida, la cual bautizaron como Río Aguán.

Por su parte, el comandante del buque patrullero, capitán de Fragata Alexander Carbajal Bocanegra, señaló: “La tecnología incorporada en el buque permite el monitoreo de los aviones desde el mar. También, contiene un radar con capacidad de detectar las aeronaves a más de 90 millas”.

Las autoridades de las FFAA destacaron que la embarcación General José Trinidad Cabañas, cuenta con tiene piloto automático. Subrayó que el buque está capacitado para realizar operaciones nocturnas en cualquier momento.