Nueva York Covid-19: la primera quincena de junio reabrirán la ciudad

REDACCIÓN. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, solicitó a las empresas que pidan a sus empleados que no usen el transporte público para evitar contagios de Covid-19 y que sean cautelosos con el uso del automóvil para no colapsar la ciudad.

Es preciso explicar, que el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, indicó este lunes que espera cumplir los requisitos estatales para comenzar la reapertura de los cinco distritos de la Gran Manzana durante la primera quincena de junio y descartó que la vuelta gradual a la normalidad tras el cierre por la pandemia de coronavirus, Covid-19 se vaya a producir antes de esa fecha.

Cabe mencionar, que en su conferencia diaria, De Blasio dijo que la primera mitad de junio es “la oportunidad” para relajar ciertas medidas. Pero apuntó a que no abrirían todo de golpe sino por fases. Solicitó a las empresas que pidan a sus empleados que no usen el transporte público, que sean cautelosos con el uso del automóvil para no colapsar la ciudad.

“Septiembre es crucial, por la reapertura de los colegios”, señaló el regidor neoyorquino, quien detalló que en la ciudad han bajado las hospitalizaciones, los pacientes en UCI y la proporción de positivos entre las personas que se han realizado la prueba.

Asimismo, el gobernador del estado, Andrew Cuomo, informó en su rueda de prensa diaria que el número de muertos por COVID-19 ha vuelto a alcanzar su cifra más baja hasta la fecha, con 106 fallecidos (83 en hospitales y 23 en residencias), tras haber registrado 139 el sábado.

Nueva York, epicentro mundial de la pandemia del Covid-19

Por tanto, con respecto a las cifras de fallecidos, el estado de Nueva York, epicentro mundial de la pandemia, se sitúa en el mismo punto que estaba el 20 de marzo, previo al pico de decesos alcanzado en la primera semana de abril. En total, 28,232 personas han fallecido por Covid-19 en todo el estado.

También continúan bajando las hospitalizaciones y las intubaciones, que siguen situándose en niveles similares a los del comienzo de la pandemia, en marzo.

Asimismo, el número de nuevos casos bajó hasta los 373 con respecto al día anterior. Esto es algo que “no es genial, pero me vale porque vamos en la dirección correcta”, dijo el gobernador.

Cuomo señaló que actualmente el estado tiene más capacidad para hacer test de la que están utilizando y animó a cualquier persona con síntomas a que acuda a una de las más de 700 localizaciones disponibles para ello a lo largo del estado.

Además, avanzó que el estado obligaría a las residencias de ancianos a realizar pruebas a todos sus empleados dos veces a la semana y aseguró que se han coordinado ya con los laboratorios privados para hacer una primera adquisición de 320,000 kits para facilitar la labor de los asilos.

“Sé que a los gestores de las residencias no les gusta mucho esta medida porque es difícil de llevar a cabo y gestionar que tu equipo se haga pruebas dos veces a la semana, aunque les vamos a ayudar”, expresó Cuomo, quien también indicó que Nueva York es el único estado de Estados Unidos que ha tomado una medida de estas características.

“Estoy cómodo con esta medida porque, aunque sé que es duro, hacemos todo lo posible para intentar salvar todas y cada una de las vidas, aunque no siempre sea posible”, lamentó.

Western New York se suma a la reapertura

Cabe mencionar, que en el estado de Nueva York, cinco de las diez regiones ya han comenzado su reapertura económica y solo una de las cinco restantes, Western New York, cerca de Buffalo, cumple las condiciones necesarias para evitar el Covid-19 para añadirse y si podrá comenzar su reapertura a partir de mañana.

La región de Capital District, donde se encuentra la capital del estado, Albany, también se encuentra cerca y se incorporará a la reapertura cuando cumpla con el último requisito que le falta y que está relacionado con el número de empleados que se encargan de rastrear el virus entre los contactos de las personas que dan positivo.

Cabe mencionar, que la red hospitalaria del condado de Erie, cerca de Buffalo. Podrá comenzar a realizar ciertos procedimientos y cirugías en sus hospitales porque su capacidad ya no es requerida para combatir el virus.

Vuelta de los deportes y de algunos juzgados

Por último, Cuomo animó a los deportes mayoritarios como el hockey, el baloncesto. El fútbol americano o el béisbol a que comiencen a trazar un plan para volver a la actividad, aunque sin público. Aseguró que la administración les ayudaría en esa tarea.