¿Nueva «Lady»? hondureña gana odio de mexicanos por sus fuertes criticas

MÉXICO. Una hondureña residente en México se ganó el desprecio de los ciudadanos de ese país luego se arremeter fuertemente en su contra, cansada, supuestamente, de «su racismo y sus criticas a mis paisanos».

En ese sentido, la hondureña publicó un vídeo en su perfil de Facebook y dirigió unas fuertes declaraciones hacia los mexicanos, diciendo mayormente que no le gusta la comida de allá, en especial, los frijoles.

Cabe señalar que el vídeo en cuestión fue subido en enero del 2020, pero mexicanos comenzaron a compartirlo en redes sociales a inicios de abril, por que lo que velozmente se difundió.

«Me piden préstamos»

“Mexicanos, yo soy hondureña, no me gustan los frijoles, bueno no me gustan los frijoles de ustedes, de este país (…) los frijoles cochinos de ustedes«, expresó la mujer en el vídeo.

Seguidamente, dijo que no debían molestarse por sus palabras, pues es trabajadora y tiene derecho a opinar sobre lo que consume, y además, que también ella tiene razones para estar enojada.

«No se molesten. Yo estoy muy molesta con ustedes por todo el racismo y toda la manera de tratar de a mis paisanos», dijo. «Los hondureños no somos desagradecidos, somos muy trabajadores», agregó.

Asimismo, señaló que no entiende por qué los mexicanos tachan de haraganes y malagradecidos a sus connacionales, si, por ejemplo, hay personas de ese país que acuden a ella para solicitarle préstamos de dinero.

«A mí nadie me regaló un peso, al contrario, personas mexicanas vienen aquí a solicitar préstamos… ¡a la hondureña! No sé qué tienen los mexicanos criticando a mis paisanos, diciéndoles haraganes», señaló.

«Yo no les pido, yo pago»

Seguidamente, indicó que si los hondureños llegan a México es porque en Honduras les niegan las oportunidades de trabajo que Andrés Manuel Lopez Obrador (AMLO) sí les da. «Su presidente nos apoya», aseveró.

En ese sentido, dijo que actualmente está ‘jodida’, pero no por falta de ingresos, sino por «la comida que ustedes venden acá».

«Estoy así, ‘jodida’, como dicen mis paisanos aquí en México, pero estoy jodida no por el dinero, estoy jodida por la comida que ustedes venden acá, porque yo no les pido, yo trabajo, yo pago«, precisó.

«Huevones» y «huevonas»

Por último, se refirió a los mexicanos como «huevones» y «huevonas», palabras usadas en Honduras para referirse a alguien que no trabaja, no ayuda en su casa o no busca la manera de salir adelante.

“Siempre llegan y me piden. Son muertas de hambre las viejas aquí, ¡huevonas! Los hombres ¡jee!, huevones, mantenidos y borrachos”, concluyó, afirmando que los hombres y las mujeres de México «no valen la pena».

Entre tanto, los internautas mexicanos le contestaron que, si no le gusta ese país, entonces, que se regrese al suyo.