Nueva estructura de precios de los combustibles a partir del lunes

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Una leve rebaja tendrán los precios de los combustibles a partir del lunes 9 de marzo a las 6:00 de la mañana.

La nueva estructura la dio a conocer a través de un comunicado, la Secretaría de Energía a través de la Dirección de Comercialización de Hidrocarburos y Biocombustibles.

Por lo tanto, el galón de la gasolina super tendrá una merma en su precio de 0.26 centavos. Su nuevo precio el lunes será de 92.89 lempiras.

Otro derivado de los combustibles que tendrá una leve rebaja es la gasolina regular. Será igual que la super, de 0.26 centavos por galón. El lunes la regular se cotizará a 83.96 lempiras.

El mismo comportamiento tendrá el diesel, con una rebaja de 0.49 centavos. Por lo que su nuevo precio será de 73.92 lempiras, en el área del Distrito Central y localidades aledañas.

La rebajas en los combustibles también abarcan al queroseno, el cual sufrirá una baja de 0.64 centavos. El nuevo precio desde el próximo lunes sera de 54.96 lempiras por cada galón.

De igual forma, el gas LPG vehicular tendrá un baja en su precio y será de 0.28 centavos, por lo cual, su nuevo precio será de 36.73 lempiras a partir del lunes.

Entretanto, el cilindro de gas LPG de 25 libras continúa con su precio de 241.49 lempiras en Tegucigalpa y 220.34 lempiras en San Pedro Sula.

Lea también: Rebajas de «fichitas» en precio de combustibles, según COPETROL

Más sobe la rebaja de combustibles

Sobre la rebaja de los combustibles, la directora ejecutiva del Consejo Hondureño de la Industria Petrolera (COHPETROL), María Eugenia Covelo, explicó: «Hay dos factores del por qué el descuento no se percibe directamente, ya que nosotros no importamos crudo, porque no lo procesamos aquí en el país, sino que solo importamos refinados».

Asimismo, detalló que los refinados tienen una variación diferente a los crudos. De igual forma, indicó que los valores no son tan altos como los que presentan los crudos.

«Nosotros tenemos un cálculo de 21 días para el cambio de precio, o sea que el precio que está entrando en vigencia el próximo lunes, es el promedio de los últimos 21 días de los precios internacionales», destacó.