Novak Djokovic se opone ante una posible vacuna contra el Covid-19

Las polémicas declaraciones de Novak Djokovic, actual número uno del mundo, en las que mostró sus dudas con respecto a vacunarse contra el COVID-19 a futuro, recorrieron el mundo.

Es por eso que el serbio se vio obligado a salir a aclarar su postura, considerando que más allá de no ser un especialista en el tema desea tener alternativas para decidir sobre su cuerpo.

“No soy un experto, pero quiero tener la opción de elegir lo mejor para mi cuerpo”, aseguró el tenista al medio estadounidense The New York Times. “Tengo una mentalidad abierta y quiero seguir investigando el tema porque es muy importante y nos afectará a todos”, indicó el astro, citado también por la agencia Tanjug de Serbia.

Nole, al mismo tiempo, admitió que está desorientado con los efectos y los alcances de esta pandemia: “Sinceramente, como el resto del mundo estoy un poco confundido. A pesar de tener acceso a informaciones, no sé cuál es la mejor manera para reaccionar en esta situación”.

Agregando que: “Personalmente, me opongo a la vacuna contra COVID-19 para poder viajar, pero si se vuelve obligatorio, tendré que decidir si hacerlo o no. Este es mi sentimiento actual. No sé si cambiará, pero realmente influye en mi profesión”, volvió a disparar el jugador de 32 años, quien recientemente fue cuestionado por Andy Roddick.

El tenista pide respeto a su opinión

“He expresado mis puntos de vista porque tengo derecho y también me siento responsable de resaltar ciertos temas esenciales que conciernen al mundo del tenis”, se defendió.

Djokovic volvió a hacer hincapié en su carrera, la cual requiere de viajes constantes por todo el mundo: “Algunos dicen que para nosotros que viajamos, tendríamos que tomar la vacuna que aún no se ha desarrollado. Por lo tanto, me gustaría repetir y señalar que en este momento no tenemos la información adecuada”.

“No sabemos si habrá nuevas medidas, cuál de ellas se tomará, tendremos la opción de decidir por nuestra cuenta qué hacer o no con la vacuna del Covid-19. Me gustaría saber más detalles sobre todo el proceso, antes de tomar decisiones correctas”, consideró.

Lo cierto es que su pensamiento en torno al nuevo coronavirus generó críticas y opiniones alrededor de todo el planeta. A tal punto que el reconocido epidemiólogo serbio Predrag Kon se expresó ante sus dicho y aseguró que la postura de Nole es un error, aunque aclaró que le gustaría explicarle la enorme importancia que tiene la inmunización para la salud humana.

