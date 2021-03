Novak Djokovic, el jugador que más semanas ha liderado en el ranking ATP

SERBIA.- El tenista, Novak Djokovic, se convirtió en el jugador que más tiempo ha permanecido como número uno en la lista del ranking ATP tras lograr superar las 310 semanas que tenía Roger Federer.

Djokovic, llegó a 311 semanas liderando el ranking ATP y a sus 33 años pasó a ser el primer jugador en la historia del deporte en lograr esa cantidad. ‘Nole’ encabeza la lista con 12 mil 30 puntos, mientras Rafael Nadal se mantiene en segundo lugar con 9 mil 850 puntos

«Realmente me emociona seguir la senda de las leyendas y gigantes de este deporte. Saber que me he ganado un lugar entre ellos siguiendo mi sueño de niño es una bonita confirmación de que cuando haces las cosas con amor y pasión, todo es posible. Este éxito no es sólo mío, sino de todo el país», expresó ‘Nole’ en la página web de la ATP.

🗣️ «Este éxito no es sólo mío, sino de todo el país”@DjokerNole celebró en 🇷🇸 el récord de 311 semanas como No. 1 del @Fedex Ranking ATP — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) March 9, 2021

La historia que escribió Djokovic

De esta forma, el tenista serbio comienza a sacar distancia en la histórica lista de más semanas consecutivas como número uno; Federer se queda con 310, Pete Sampras (286), Ivan Lendl (270) y Jimmy Connors (268), mientras Rafael Nadal aparece en la sexta posición con 209 semanas.

En cuanto a ‘Grand Slam’, Djokovic ocupa el tercer lugar en la historia con 18, dos menos que Nadal y Federer, ambos empatados con 20. No obstante, y teniendo en cuenta las lesiones sufridas por estos dos en los últimos años no sería una sorpresa que Novak los llegase a igualar.

