«Nos dejamos por problemas, no porque le fui infiel»: exnovia de Esdras Laínez

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Tras la trágica muerte del exmilitar y tiktoker, Esdras Laínez, sus familiares han acusado a su exnovia de ser la causante de la depresión que sufría y ella decidió romper el silencio y dar su versión.

La ex pareja sentimental del joven, Nicole, señaló que se separaron porque tuvieron problemas, no por una infidelidad, como aseguran sus parientes. De hecho, contó que quedaron siendo amigos tras la ruptura.

Nicole dijo a doña María, madre de Esdras, que estaba mintiendo al decir que es la culpable de la muerte y que antes de hablar, mejor expusiera quién era Esdras en realidad.

Versión de la expareja

Nicole en una entrevista a HCH señaló: «Nosotros éramos amigos ya, yo y él, Esdras Samuel, le contamos a su mamá que solo íbamos a quedar de amigos, ella aceptó y dijo que las cosas con el tiempo se recuperan. Ella dice que yo tengo la culpa de lo que ha pasado».

«Nosotros íbamos a la iglesia juntos, la mamá de Esdras, el hermano mayor y él. Íbamos a la iglesia porque yo le dije a la señora María que quedábamos como amigos y ella aceptó. Yo le dije que iba a superar a su hijo», agregó la expareja de Esdras.

«Esdras Samuel era una persona que, así como era bueno por su humildad y todo, pero siempre fue prepotente y ella lo sabe, fue malcriado con ella todo el tiempo, aunque me desmienta es la verdad», aseveró Nicole.

Incluso, aseguró que en varias ocasiones Esdras la golpeó en medio de las peleas que se habían convertido en una rutina.

No fue por infidelidad

Nicole aseguró que no se separó de Esdras por una infidelidad: «Pueden venir donde yo estoy, donde vivo y prueban si yo estoy con alguien. Yo no me he venido con nadie, ni estoy con nadie, estoy sola donde un tío».

Además, comentó que «la mamá dice que yo lo celaba hasta con el perro, cuando yo anduve con Esdras Samuel de novia, el noviazgo era excelente. Él caminaba con una y con otra, y eso no es mentira, al final quedamos así, yo le perdoné».

«Samuel comenzó a deprimirse, María solo me está echando la culpa a mí, pero no dice lo que él pensaba», añadió la ex de Esdras. A su criterio

«Es una mentira lo que ha dicho. Señora, póngase la mano en la conciencia y no mienta que entre mujeres estamos para apoyarnos, no para echarnos tierra. No debería de decir cosas que no son, porque se deben decir con pruebas y yo no estaba con Esdras Samuel para decir que soy culpable de su muerte», asevero.

Violencia domestica

Nicole aseguró que “él fue responsable en algunas cosas, pero la mamá dice que yo lo golpee, pero lo único que yo hacia era defenderme porque Esdras Samuel Laínez me levantaba la mano, me pego muchas veces”.

“Como por el 18 de diciembre nosotros tuvimos una discusión por algo que me enseño en el teléfono, me dijo mire Nicole y le dije acordate que solo somos amigos y lo que vos digas ya no me interesa” señaló.

“Entonces se enojo por lo que yo le dije y me tiro el celular en la cara y me golpeo. Entonces lo único que hice fue defenderme, la mamá siempre va a tener de bueno a su hijo, pero que diga la verdad, que no mienta” concluyó.