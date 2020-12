«No se siguió el proceso»: nombramiento de comisionada de DDHH genera polémica

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La noche de ayer, se eligió como nueva titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) a la abogada Blanca Sarahí Izaguirre Lozano, en sustitución del doctor Roberto Herrera Cáceres.

La elección de Izaguirre Lozano generó polémica debido a la forma en cómo ocurrió. Varios personajes nacionales se pronunciaron en contra del nombramiento de la nueva comisionada de los derechos humanos.

Diario TIEMPO Digital se comunicó con la diputada Karla Medal, quien, en primera instancia, lamentó que «No tuve a la vista el currículum de Izaguirre Lozano». Asimismo, consideró «lamentable» que «estén haciendo este tipo de situaciones». Según sus declaraciones, el nombramiento contribuye con la crisis y por «no ser completamente transparente y genera incertidumbre».

Capacidad

También se preguntó «¿Qué les costaba hacer el debido proceso y elegirla conforme a ley? No tuvieron por qué hacerlo a escondidas. Eso levanta más suspicacia», argumentó.

Recordó que la elección de la comisionada tiene importancia, debido a que integrará la junta para la elección del nuevo Fiscal General y de la nueva Corte Suprema de Justicia.

«Es lamentable. No podemos seguir nombrando a personas solo porque ‘es mi amigo o amiga’. Se tiene que hacer por capacidad. Yo no puedo hablar de la capacidad de la abogada, lo que sí puedo decir es que no fue el procedimiento correcto«, añadió.

También, la diputada aseguró que no se hicieron las audiencias pertinentes para el nombramiento. Asimismo, contó que ayer fueron convocados para la reunión del pleno a las 5:00 PM, pero la sesión inició a las 8:00 PM. «Entonces, eso trae suspicacias», insistió.

No hubo más propuestas, trámite duró dos minutos

De su lado, el abogado Fredy Cerrato, titular del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), reaccionó al nombramiento de Izaguirre Lozano, y dijo que «no entienden qué es la democracia.

«Esas no son jugadas políticas, son cuestiones burdas», comentó en relación al nombramiento de la nueva comisionada. Cerrato manifestó que las decisiones como estas lo único que genera en la sociedad es «repugnancia y malestar».

Por otra parte, expresó que la manera correcta de hacer el nombramiento era que, al momento de terminar el periodo del anterior ombudsman, se abriera el periodo para la presentación de currículum de los aspirantes.

De la misma forma, opinó que al elegir a la comisionada de los Derechos Humanos se repitieron las actitudes al momento de aprobar el Código Penal. «A espaldas del pueblo y aprobando cuestiones que les benefician», indicó.

Explicó que el tema de derechos humanos en Honduras es bien sensible «y bien guardan silencio quienes están en esa posición». De la misma forma, dijo que, quien violentaba los derechos humanos en Honduras, es el Estado a través del Gobierno. Para finalizar, dijo que él no conoció otra propuesta y que «ese trámite duró dos minutos».

No conocer independencia funcional representa un riesgo

Por otra parte, Rafael Jerez, de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), manifestó a TIEMPO Digital que «es lamentable que vengan a repetir precedentes que se alejan de los principios de transparencia y participación ciudadana».

Dijo que no se entendía cómo en un cargo de tanta importancia y arraigo constitucional haya sido nombrada Izaguirre Lozano sin tener un conocimiento de su trayectoria profesional.

Sobre las consecuencias que podría traer la elección de Izaguirre sobre todo por la forma en cómo se realizó, Jerez explicó que los procesos abiertos se busca que independencia funcional de la persona electa. No obstante, el nombramiento de Izaguirre Lozano se dio en una forma «opaca» y por eso no tiene conocimiento del grado de independencia que «esta persona pueda tener».

Recordó que la nueva comisionada tendrá voz y voto en las juntas nominadoras para la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia y que «representa un riesgo, porque si no se conoce y no tenemos garantía de la independencia que esta persona, pueda tener, ya, hay un grado de influencia indistintamente del grupo político que trate de influir».

