Por vídeo íntimo, Noelia no pudo cantarle al Papa Juan Pablo II

Una de las estrellas internacionales más queridas por los mexicanos es Noelia, quien con su ternura, humor y buena vibra hace que sea una de las figuras más queridas en redes sociales, por lo cual, rompió el silencio en entrevista con Ventaneando.

A través de la exclusiva con el reconocido programa de espectáculos, la intérprete de ‘Dame una Razón’, confesó que por la filtración de un video íntimo, perdió la oportunidad de cantarle al Papa.

Los chismes sobre su persona afectaron a Noelia

La estrella, que ha vendido más de 10 millones de copias con sus discos, aceptó que no poder cantarle al Pontífice le provocó un gran dolor.

“El dolor de no poder aceptar una invitación para mí tan simbólica y tan significativa como irle a cantar al Papa, en una actividad muy importante. El no poder ir y entender que lo que venía encima mío era que me querían destruir todo“, dijo la cantante.

En 2003, en la cima del éxito, cuando Noelia trabajaba más que nunca, se anunció la existencia de un vídeo íntimo. Además, de darse a conocer que la estrella supuestamente padecía bipolaridad.

”Yo ni me imaginaba lo del vídeo, en la cima del éxito anuncian la existencia del vídeo, que soy bipolar, que necesito tomar medicamentos“, contó la famosa.

Con la frente en alto

Así, la intérprete de “Candela” tuvo que vivir un calvario, tras ver expuesta su intimidad y afirmarse que era bipolar. No obstante, la guapa rubia siempre ha afrontado los problemas con la cabeza en alto.

Ella prosiguió diciendo que, «tocó poner mi mejor cara y con toda la fortaleza lo enfrenté. Me dio mucho miedo, porque sentí que le estaba faltando al respeto a mi familia, a todo mi público, fue un proceso largo“, sostuvo.

Así, Noelia explica que finalmente aceptó su sensualidad y la hizo parte de ella. «Poco a poco fui entregándome a hacer una unión de mi sensualidad, y estaban enfocados en eso, en destruir mi carrera. Ya pasando de niña a mujer me decidí a destapar completamente, a ser sensual, unir mi música con mi sensualidad», concluyó.