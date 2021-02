TEGUCIGALPA, HONDURAS. Por causa indeterminada falleció una persona del sexo masculino en la capital, luego de presentar varios síntomas y requerir ser trasladado de emergencia para recibir atención médica, sin embargo, la ambulancia nunca llegó.

El hecho ocurrió la noche del viernes, en el populoso barrio El Chiverito, ubicado en el centro de Comayagüela, región central de Honduras.

Según información preliminar, a la víctima nunca lo conocieron por su nombre, únicamente, los conocidos, amigos y vecinos de la zona, lo llamaban «El Bobis«.

Asimismo, los vecinos del lugar informaron que nunca vieron o conocieron de que «El Bobis» tuviera familia en la capital. Sin embargo, mediante pláticas, en algún momento reveló que era originario del barrio Inglés de La Ceiba.

El solitario hombre, de acuerdo a los datos que manejan los vecinos, tenía entre 75 y 80 años de edad. Él laboraba en el área de seguridad, se encargaba de la vigilancia nocturna de la zona y específicamente en un estacionamiento.

El hecho

Según los relatos de una de las personas que estuvo presente mientras la víctima agonizaba, se percataron que «El Bobis» estaba mal y «llamamos al 911 tipo 7:00 de la noche, pero me contestaron y quedaron de mandar la ambulancia y nunca mandaron nada».

Contó que «El Bobis» estaba requiriendo de ayuda inmediata y optaron por llamar al Sistema Nacional de Emergencias 911 para pedir auxilio, ya que él «no podía respirar, estaba sudando helado y no podía hablar«.

No obstante, la ambulancia no llegó, sino hasta minutos después que el infortunado había muerto. Al momento que los paramédicos se aprestaron a atender a «El Bobis», no pudieron hacer más que constatar su muerte.

Ante lo ocurrido, llamaron al personal de Medicina Forense para que hiciera el levantamiento respectivo del cuerpo, mismo que trasladaron a las instalaciones de la morgue y ahí aguardará hasta que la familia realice el proceso para retirarlo.

