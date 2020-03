¿No jugará? La amenaza de Lebron James para la NBA

EEUU.- La NBA ha comenzado a tomar medidas ante el brote de coronavirus en Estados Unidos, de modo que en caso de seguir propagándose, no sería extraño ver las gradas de las arenas vacías como ha sucedido en el fútbol de Italia y otros países.

La NBA lanzó un comunicado a las 30 franquicias para que empiecen a pensar y planear partidos sin aficionados como primera medida y posponer juegos como segunda opción.

De entrada, la NBA ya ha pedido a los jugadores y aficionados evitar el saludo de mano.

El juego de este sábado entre los Golden State Warriors y los Philadelphia Sixers estuvo cerca de posponerse, sin embargo, el Departamento de Salud Pública de San Francisco aseguró que hay condiciones suficientes para llevar a cabo el partido con público.

LeBron y su negativa con la NBA

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención han sido las palabras de LeBron James, quien reprobó la posibilidad de jugar sin afición, de modo que si un partido de los Lakers se juega a puerta cerrada, «The King» simplemente no saldrá a la duela por la NBA.

«No voy a jugar. Se necesitan fans. Es por lo que juego. No juego por mis compañeros. Lo hago por los aficionados. De eso va todo esto. Si aparezco en una arena y no hay aficionados en la grada no voy a jugar. Que hagan lo que quieran», indicó a medios estadounidenses.

