CORTÉS, HONDURAS. Doctores, enfermeros profesionales y auxiliares y demás personal sanitaria del Hospital Leonardo Martínez Valenzuela (HLMV) trabajan desde hace dos meses solamente impulsados por la compasión hacia sus pacientes con Covid-19, sin recibir salario, y aunque es una labor admirable, «No es justo», dicen ellos.

«Dos meses sin sueldo, nosotros los auxiliares, profesiones y médicos, y no es justo. La jefa de talento humano solo nos dice que no han acreditado todavía el dinero. Necesitamos dinero para comprar comida, pagar alquiler, y ahorita estamos sacando préstamos», dijo un empleados del HLMV a TIEMPO Digital.

Personal del Hospital Leonardo casi se va a paro

Ante tal situación, el personal médico del HLMV se iba a ir a paro ayer lunes, pero al final desistieron, pues saben que, si abandonan a los pacientes, quienes están en condición más grave posiblemente morirán.

«No podemos dejar de atender a los pacientes, tenemos la sala llena, y no podemos irnos. Esta es una enfermedad muy crítica, entonces no podemos hacer huelga», agregó la fuente. No obstante, los médicos y enfermeras continúan demandando su pago correspondiente.

COVID-19 en Honduras

Según el último informe del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) hasta ayer lunes 6 de julio, Honduras registraba un total de 24,665 casos de Covid-19. De ese número, hay 2.585 recuperados y 656 fallecidos.

