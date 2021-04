DE MUJERES| Razones para no discutir con tu pareja por WhatsApp

REDACCIÓN. WhatsApp es una aplicación muy útil, pues te permite enviar mensajes en tiempo real a otras personas, sin tener que abonar dinero como ocurre con los mensajes de texto tradicionales.

Pero esto no siempre tiene tantas ventajas. A menudo, se presentan discusiones que fácilmente podrían ser evitadas si se conociera más a fondo está herramienta. Para saber cuáles son las 7 razones por las que no debes discutir con tu pareja por WhatsApp, no dejes de leer lo que sigue.

Se guardan las conversaciones

Ante cualquier duda sobre si tu pareja dijo algo o no, antes de comenzar a discutir revisa el historial de conversaciones de WhatsApp que se guarda en tu teléfono móvil.

Los mensajes pueden ser equivocados

¿Nunca te pasó el marcar un número equivocado? Pues bien, si tienes la costumbre de revisar el móvil de tu pareja y encuentras un mensaje sospechoso de alguien que no está identificado en su lista de contactos, pregúntale, pues puede tratarse de una equivocación.

El doble cheque NO significa que leyó el mensaje

Cuando envías un mensaje, al salir de tu móvil se marca con un cheque al costado y al llegar al teléfono destinatario, el WhatsApp te indica que fue recibido con otra tilde al lado del primero. Sin embargo, esto no quiere decir que el mensaje fue leído, pues puede pasar que tu pareja esté ocupada en ese momento, y lea tu mensaje más tarde.

Evita discutir con tu pareja por WhatsApp por este motivo, y antes pregúntale si tuvo la oportunidad de leer lo que le enviaste.

Que esté en línea no siempre es verdad

Cuando ves el estado de una persona, te indica el último horario que se conectó o, en su defecto, si se encuentra en línea. En este último caso, si ves que tu pareja no te contesta pero figura que está en línea, puede tratarse de problemas con las conexiones de Internet, las cuales son muy lentas y WhatsApp tarda en identificar si la persona está conectada. No comiences a discutir con tu pareja por esto, ten paciencia que ya te contestará.

No todos le prestan atención

Si bien WhatsApp es algo que está de moda, no todas las personas le prestan la misma atención. Puede ser que el caso de tu pareja, que no le de tanta importancia a los mensajes enviados por este medio, y en ocasiones olvide responderlos o lo haga horas después.

Para evitar discusiones, si es alguna cosa urgente solo llámalo por teléfono.

No te responde porque está ocupado Para no discutir por WhatsApp sobre por qué no te respondió un mensaje, evita enviarle textos durante las horas de trabajo en las que estará ocupado, pues le será muy difícil contestarte. No siempre las frases significan lo que crees Expresar un sentimiento mediante caracteres es muy difícil, ¿verdad? Para evitar discutir con tu pareja sobre el significado de alguna frase puntual que te ha enviado y que tú has podido entender mal, un consejo sano es el de utilizar los emoticones que vienen incluidos. Por ejemplo, no es lo mismo contestar a la pregunta «¿te molesta que esta noche salga con mis amigos» con «no» que «no :)». Pues el significado será diferente y podrá ser tomado de otra manera por la persona que lo recibe. Evitar las discusiones por WhatsApp es más fácil de lo que piensas. Solo debes tener en cuenta las circunstancias en las que fue enviado el mensaje. ¿Qué opinas? ¿Has tenido problemas por esta circunstancia? Información de Vix.com