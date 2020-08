Aún no deciden quién administrará aeropuertos del norte y atlántico

TEGUCIGALPA-HONDURAS. El tiempo de InterAirports, el actual concesionario de los aeropuertos de San Pedro Sula, Roatán y La Ceiba se agota, y a la fecha el gobierno no toma una decisión de qué empresa o entidad será el nuevo administrador de esas terminales aéreas.

La concesión de 20 años de InterAirports concluye el próximo 28 de septiembre. Y, lo único que se sabe de parte de las autoridades es que una empresa estatal en proceso de creación será la que comenzará a administrar dichos aeropuertos después de esa fecha. Esa nueva entidad tendrá carácter de una sociedad de propósito especial y tomará el control de las terminales.

De acuerdo con medios locales, el Gobierno tiene previsto que esa sociedad especial administre los aeropuertos entre 12 y 15 meses. Esto, mientras el Consejo Superior para la Alianza Pública Privada prepara la licitación y adjudica la concesión para 30 años, 10 años más que la actual.

Sin embargo, las autoridades están en el dilema pese a que el tiempo de la actual concesionaria ya va a terminar.

Economista: “Podrían prorrogar tiempo de InterAirports”

Al respecto, el expresidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), José Luis Moncada, explicó que si en los próximos días no se toma una decisión, lo que podría pasar de repente es que se amplíe por unos tres meses más el tiempo de InterAirports.

“Lo que entiendo es que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hizo una consultoría para que el gobierno hondureño contratara una empresa que administrara los aeropuertos del país. Este es un nuevo formato de una alianza pública-privada. Pero un grupo de empresarios sampedranos pidió la administración para crear una administradora de las terminales sin fines de lucro. Yo no creo que sea sin fines de lucro, porque es difícil que se metan a eso sin obtener una ganancia. Puede ser que algún negocio colateral que quieren generar. Lo que entiendo es que están en ese dilema”, señaló Moncada.

En ese sentido, el economista, reiteró que si no encuentran a quién van a darle la concesión se prorrogará unos meses a Interairport.

“Carácter de sociedad especial quiere decir que específicamente se dedicará administrar los aeropuertos. La propuesta que hizo el COHEP no la conozco a profundidad. No sé si tienen la capacidad o si van a sub-contratar a una empresa con experiencia. No es de la noche a la mañana que se va a convertir en administrador de aeropuertos por muchos temas de seguridad y demás”, concluyó.

Propuesta del COHEP

Cabe mencionar que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) propuso la constitución de una junta administradora de transición del sistema aeroportuario del norte y litoral atlántico.

Esa junta estaría constituida por la Fedecámara, Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Asociación Nacional de Industriales (Andi), Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM). También por representantes locales de la Cámara de Turismo y Buró de Convenciones, Cámara de Comercio de La Ceiba y Roatán y un miembro del Gobierno.

Esa junta, según la propuesta que firmó el presidente del Cohep, Juan Carlos Sikaffy, iniciaría con un “capital transitorio”. Los recursos los aportará cada una de las partes y se devolvería sin pago de intereses. Eso, tras generar un patrimonio por la operación de las terminales.

