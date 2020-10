Expertos: «No conviene y es desesperado» cobrar impuesto a Netflix y Amazon

TEGUCIGALPA, HONDURAS. En total desacuerdo se pronunció el economista José Luis Moncada, en relación al anuncio que Miriam Guzmán, titular del Servicio de Administración de Rentas (SAR), hizo ayer en relación a un futuro cobro de impuestos a comercios electrónicos, incluyendo plataformas digitales como Netflix y Amazon.

«¿Cómo va a facturar?», cuestionó Moncada durante una comunicación con TIEMPO DIGITAL. «Imagínese el convenio que tiene que hacer con Netflix para que le recoja impuestos a nivel mundial», agregó.

«Si yo le pago a Netflix directamente desde mi tarjeta de crédito y me lo cobran desde Francia, ¿cómo hará ella para cobrar ese impuesto, cómo me van a controlar desde mi plataforma la compra del servicio de Netflix o cualquier otra plataforma? Ella (Miriam Guzmán) está anunciando eso, pero no sé cómo va a hacer«, reiteró el experto.

En ese sentido, explicó que, la posible medida aplicable a negocios electrónicos, debe ser un proceso en base a una relación contractual con el proveedor de servicios, que es el que le puede hacer la recolección del impuesto.

Asimismo, sostuvo que «es un tema que no conviene en este momento, si hay un déficit de ingresos, porque la economía está contraída, y no está recaudando impuestos normales, ponerle impuesto a los servicios como estos ¡no es el momento!», criticó.

«¡No conviene!»

Por otro lado, precisó en que dichas plataformas internacionales sirven de distracción y diversión a la población hondureña que lleva casi ocho meses en confinamiento. Es por ello que no conviene el nuevo cobro, según dejó entrever el entrevistado.

«Imagínese la gente en confinamiento que a puras ‘cachas’ tiene diversión y ella le quiere poner impuesto. Además, ¿cómo hará un contrato con Netflix para que se convierta en recaudador del gobierno de Honduras desde Francia? Es bastante complejo. Yo creo que no es el momento y desconozco la metodología, pero eso es para países desarrollados, aquí en Honduras no es conveniente», puntualizó Moncada.

Sumado a ello, el economista coincidió en que la medida también afectaría a empresarios locales, cuyo negocio se creo en forma digital, debido a la pandemia.

«A nivel local habría que ver cuál es el proceso, pero todo tiene que ver con plataformas internacionales, recordemos que todo el mercadeo que hagan en redes sociales, son plataformas internacionales ¡no entiendo cómo o harán! Por eso estoy totalmente en desacuerdo», concluyó José Luis Moncada.

«Gobierno no da el ejemplo»

El sector empresarial, también manifestó su descontento con lo anunciado por el SAR, ese es el caso del empresario Eduardo Facussé, quien sostuvo que la única impresión que deja esa medida es la desesperada búsqueda de las autoridades por agenciarse de mayores recursos.

A reglón seguido, expuso que quien siempre se sacrifica es a la población, no así, los altos funcionarios, como ha sucedido en otros países.

«Desafortunadamente, el ejemplo de hacer un sacrificio, no lo está dando el gobierno como lo vienen haciendo toda la población. Hay altos funcionarios que ganan L300 mil mensuales, más otras prebendas y no se ha escuchado ni por eco, que se estén reduciendo los salarios de esos personajes», dijo Facussé.

En ese sentido, ejemplificó con las medidas que en el extranjero se han tomado durante la pandemia, de reducir cantidad de diputados y sus salarios, así también de otros funcionarios de gobierno.

«Pero en Honduras seguimos bajo ese sistema arcaico de no colaborar con la población y solo son medidas populistas para beneficiar a los que están en el poder», demandó.

«Sí hay suficientes recursos»

Finalmente, el expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), aseguró que hay suficientes recursos para evitar la implementación de esa medida «desesperada».

«Ellos tienen suficientes recursos, se han dedicado a buscar préstamos a través de los bonos soberanos, para pagar gastos corrientes y otros que no ameritan».

En consecuencia, «vamos a tener que pagar ese montón de préstamos en los próximos años. Si van a pedir más impuestos, no veo cómo es que saldremos de esta crisis económica, afectando a aquellas personas que buscan agenciarse de recursos de una forma que no tenían en el pasado (plataformas digitales)».

