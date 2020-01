REDACCIÓN. Nissan «no tiene la intención de disolver» su alianza con Renault y Mitsubishi Motors, aseguró el martes el constructor japonés en un comunicado, en reacción a informaciones publicadas el lunes por la prensa que apuntaron que existían planes internos en esta dirección.

«Esta alianza es la razón de la competitividad de Nissan. Con esta alianza, que busca generar un crecimiento estable y a largo plazo, Nissan va seguir obteniendo resultados positivos» para las tres sociedades, dijo el grupo.

Poco antes, una fuente cercana al grupo japonés desmintió también a la AFP las informaciones publicadas por el diario Financial Times en este sentido y consideró que procedían de «gente descontenta» dentro del grupo que «desea contagiar su frustración

Pero el restablecimiento de la confianza entre los dos grupos «llevará tiempo», incluso si sus dirigentes están convencidos de que sin esta alianza las dos empresas no van a ninguna parte, dijo esta fuente interna.

La semana pasada, durante una rueda de prensa en Beirut tras su espectacular huida

de Japón, donde fue inculpado por presunta malversación de fondos, el expresidente del grupo, Carlos Ghosn, hizo una especie de ajuste de cuentas con sus sucesores y dijo que «ya no había más alianza Renault-Nissan».

– «La alianza no está muerta» –

«¡La alianza Renault-Nissan no está muerta! Pronto lo demostraremos», reaccionó también este martes su presidente, Jean-Dominique Senard, en una entrevista con el diario belga L’Echo.

«La alianza no está en absoluto en ese punto. Estamos recreando su espíritu original. El consejo del grupo que presido es de una calidad excepcional. Nunca he visto tan buena relación cordial entre los diferentes dirigentes de nuestros tres grupos [Renault, Nissan y Mitsubishi] para hacer avanzar la alianza en la buena dirección», agregó.

«Ningún directivo de nuestros tres grupos duda de la utilidad fundamental de esta alianza. No tenemos elección. Tenemos que lograrlo», insistió

Lea Tambien: Nissan intensifica planes para separación de Renaul

Inversiones

Según el presidente, en este momento, se planean «inversiones considerables para explorar las tecnologías del futuro», debido a una industria automovilística en plena mutación que sólo refuerzan la alianza.

«Lo que se escribió ahí no tiene ningún vínculo con la realidad actual de la alianza. Me pregunto por el origen de estas informaciones. No estoy seguro de la buena intención de las mismas», declaró al diario belga.

Tanto Nissan como Renault intentan poner fin a la era Ghosn, cuyo arresto e inculpación en Japón a finales de 2018 paralizó su alianza.

Mientras que Renault no ha nombrado aún un sucesor a su responsable, Thierry Bolloré, Nissan tiene desde diciembre un nuevo director general, Makoto Uchida, y un nuevo director de operaciones, Ashwani Gupta, dos responsables claramente favorables a la alianza.

Sin embargo, a finales de diciembre, el número tres de Nissan, Jun Seki, más receloso frente a esta alianza, presentó su dimisión, lo cual dejó entrever posibles divisiones internas en el grupo japonés.

Estos rumores publicados el lunes por el Financial Times sobre el fin de la alianza Nissan-Renault tuvieron un impacto sobre las acciones de los dos grupos. El lunes, la acción de Renault perdió un 2,82% en la bolsa de París. El martes, la acción Nissan retrocedía un 2,96% en la bolsa de Tokio.

Nissan celebra el martes su consejo de administración en su sede en Yokohama.