Experto: Año escolar debe extenderse hasta enero 2021 para 1,1 millones de niños

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La deserción escolar en Honduras sigue en aumento a causa de problemas económicos y pérdida de conectividad durante la pandemia del Covid-19.

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), al menos 3 millones de niños deberían estar cursando su educación prebásica y la media en este año lectivo; sin embargo, de esa cifra solo 1.9 millones se lograron matricular.

Las estadísticas proyectan que aproximadamente 1.1 millones de pupilos quedaron fuera del sistema educativo.

Para Russbel Hernández, director del Instituto de Investigación y Evaluación Educativas y Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), estas cifras son muy alarmantes; indicando que, podrían incrementarse a finales de año.

Según el experto, en junio de 2020, se llevó a cabo una encuesta sobre el tema educativo a más de 73 mil personas; donde «el 40 por ciento nos informó que, bajo las condiciones económicas, sus hijos no terminarían su año escolar».

Lea además: Mesa Multisectorial discutirá circulación de tres dígitos y ampliación de horarios

Estudiantes desertores

Por otra parte, la Secretaría de Educación, confirmó en el mes de agosto que, los docentes habían perdido comunicación con sus alumnos; puesto que, la mayoría no tienen acceso a una computadora o internet.

Al respecto, Hernández externó que, las autoridades deben poner en marcha planes para que «no se pierda el año de esos niños». Y especificó que de seguir así, el número de estudiantes desertores podría ser mucho mayor.

«En 2019 fueron 105 mil y ahorita son 310 mil. Lo peor es que puede seguir aumentando; probablemente lleguemos a 500 mil niños desertores del sistema educativo», señaló.

Internet gratuito

Asimismo, el profesional indicó que el Gobierno debe facilitar la conectividad de internet a todos los estudiantes; ya que, es uno de los principales problemas que enfrentan los pupilos para poder sostener sus clases virtuales en medio de la crisis sanitaria.

Y agregó que, partiendo de esta situación, el año escolar debería finalizar hasta enero de 2021.

«Que se cierre en enero. Si cerramos en noviembre le damos el certificado a los que no tuvieron problemas de conexión y los que sí tuvieron pasarían a ser reprobados. Pero en realidad no lo son, porque es un problema que no se les atribuye», concluyó Hernández.

Suscríbete gratis a más información sobre #COVID-19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace https://bit.ly/tiempodigitalhn