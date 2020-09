Niño hondureño participa con Luka Modric en campaña contra el cáncer

TEGUCUGALPA, HONDURAS. La Fundación Juegaterapia lanzó este jueves una campaña en contra del cáncer infantil de la cual el niño hondureño, Jorge Carranza, es el protagonista junto al futbolista croata, Luka Modric.

Jorgito como le llaman sus familiares y amigos, aparece con Luka Modric, y varias estrellas del fútbol de la Liga Española.

Os presento el #BalónPelón que he diseñado para la Fundación @juegaterapia . Junto al pequeño Jorge y a todos los amigos que nos queráis ayudar, venceremos al cáncer infantil… ¡jugando! 💪❤️ pic.twitter.com/EqMrQtAx0x — Luka Modrić (@lukamodric10) September 9, 2020

En la campaña denominada “El Balón Pelón” que es una iniciativa solidaria, aparecen otros futbolistas como:

Saúl Ñíguez del Atlético de Madrid

del Atlético de Madrid Luis Suárez del FC Barcelona

del FC Barcelona Y Joaquín del Real Betis.

De ese modo, cada jugador apoyó en la publicidad de la campaña donde Joaquín envía un “¡Ánimo, valientes!”. Mientras que el mediocampista del Real Madrid junto al hondureño lanzaron la frase “The best things never come easy (Las mejores cosas nunca vendrán fáciles)”.

Por su parte, Luis Suárez les dice “Prohibido rendirse” y Saúl también enfatiza con un “Nunca dejes de luchar«.

Cabe reiterar que el niño hondureño originario de El Progreso, Yoro participa en la campaña junto a Luka Modric. El objetivo de esa iniciativa es recaudar fondos para apoyar a los niños con cáncer de la Fundación y hacerles mejor la vida.

Lema de la campaña “Balón Pelón”

“Este partido lo vamos a ganar”, es el lema de la campaña solidaria que lanzó la Fundación Juegaterapia.

Dicha iniciativa tiene como protagonista la presentación del Balón Pelón, la colección de balones de fútbol más solidaria en España.

Las cuatro estrellas del fútbol quisieron personalizar los distintos balones con un mensaje de superación a los miles de niños enfermos de cáncer.

A efecto de eso, el nuevo #BalónPelón pretende convertirse en un compañero de juego para los millones de niños y niñas que aman el fútbol. No solo jugarán con él, sino que se sumarán a los valores de compromiso, empatía y solidaridad con los niños en tratamiento oncológico.

“Cada vez que juegan con el Balón Pelón, están ayudando a vencer el cáncer infantil”, manifestó Valle Sallés vicepresidenta de la Fundación Juegaterapia.

Es preciso recalcar que todos los beneficios de su venta se destinarán a financiar proyectos de la Fundación Juegaterapia que mejoran la vida de los niños enfermos de cáncer a través del juego y gracias a los distintos proyectos de humanización que la fundación lleva a cabo en diferentes hospitales españoles.

