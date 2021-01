¡Lo logró! Noel, el niño hondureño con muletas, ya está en EEUU

ESTADOS UNIDOS. Noel Orellana pudo hacerlo, él ya está en Dallas, Texas, y junto a sus papás ahora busca cómo tratar su parálisis, pues en su país, Honduras, jamás encontró respuesta.

El pequeño Noel y sus padres fueron parte de las miles de personas que conformaron la caravana de migrantes que salió desde San Pedro Sula a inicios de 2021, y su caso se hizo popular luego de que su progenitor hiciera frente a la Policía de Guatemala, cuyos miembros reprimieron a los hondureños en dos ocasiones.

«Señores, mi hijo no camina, tal vez allá lo pueden curar, lo han operado más de tres veces, hemos pagado más de doscientos mil lempiras, y no sucede nada. Si me quieren golpear, golpéenme», gritó el padre en la calle. En algunos instantes el hombre ubicaba sus manos sobre su cabeza, y decía que se encontraba agobiado ante tal situación.

«Yo no quiero quedarme en Guatemala, señores, yo no quiero venir a contaminar a su gente, yo solo quiero cruzar, lamentablemente esta es la calle que me conduce para donde yo quiero llegar. Lo siento mucho, no quisiera que esto sucediera, pero me toca», expresó.

Ese 17 de enero, un miembro de la migración de Guatemala llamó a los padres, los militares despejaron el trayecto y luego cruzaron con el niño que se aferraba a los hombros de su papá.

Fue así como a Noel, a su papá y a su mamá se les permitió transitar por territorio chapín. Los policías y militares les abrieron paso, y aunque no se supo qué les pasó en México, lo más reciente que se conoció fue una fotografía en la que se les ve bajándose de un autobús.

Padecimiento

Noél padece de parálisis cerebral infantil desde que nació, y por si fuese poco, su familia perdió todo durante las inundaciones provocadas por Eta e Iota.

La búsqueda de una mejor calidad de vida para su pequeño, y ante la pérdida de su casa, fue lo que motivó la huía de Honduras.

En contraparte, la mayoría del resto de la caravana fueron retornados a Honduras, debido a que no portaban un resultado negativo de prueba PCR para detección de Covid-19. Otros, en cambio, simplemente no tenían documentación en regla.

