Familia busca con desespero a niño de 12 años: dejó una carta y se fue en bicicleta

CORTÉS, HONDURAS. Una familia busca desesperadamente a un menor de apenas 12 años de edad, quien se encuentra desaparecido luego de salir en una bicicleta en la colonia El Paraíso número 4, del sector Rivera Hernández.

El canal HCH llegó hasta el lugar, donde charló con los parientes de Gustavo Said Paz. Su madre indicó que, a eso de la 1:40 de la tarde, terminaron de almorzar, después, el menor salió y le pidió una bicicleta prestada a uno de sus vecinos, y desde entonces, no supieron más de él.

«No, no me dijo nada, solo dejó un papel», agregó la hondureña. Al momento de mostrar la página, el corresponsal pudo leer donde decía que él se iba de la casa. No obstante, sus familiares están preocupados porque nunca había ocurrido algo similar.

Piden ayuda para encontrarlo al niño desaparecido

Por otro lado, la madre del menor sostuvo que andaba con una calzoneta de color negro, sandalias del mismo color, y una camiseta color naranja. Asimismo, la desesperada mujer dijo que, cualquier persona que tuviera información o haya visto al niño, puede llamar a los números: +504 3285- 5119 y al +504 96754010.

La madre mencionó que en ningún instante ella lo había regañado o reprendido para que decidiera irse. Mientras las lágrimas caían de sus ojos, suplicó que si alguien sabía algo, que le llamaran inmediatamente.

«Que me lo manden o que me digna donde está», afirmó. En tanto, al padre del menor externó que es primera vez que pasa algo así.

