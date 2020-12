Niña le pide sus manos a Dios; maestra y compañeros la menosprecian por eso

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. La historia de Marina está compuesta por vivencias que pueden llegar a descalabrar hasta el corazón más duro, ya que está menor es un ejemplo vivo de tenacidad, incluso en tiempos difíciles.

La casa donde vive la menor está compuesta por «nylon», cabuyas, que han establecido cerca de la calle, en medio de un terreno con lodo.

Marina tiene diez años, le encanta jugar con muñecas, sueña con ser doctora y abogada. Asimismo quiere viajar, específicamente a Estados Unidos y París.

Relató que quiere ser doctora para sanar a los enfermos, y ser abogada para «sacar a los presos».

Marina padece de la enfermedad de amelia. Esa es una malformación congénita que se caracteriza por la falta de uno o más miembros, sean superiores o inferiores. Cabe mencionar que la niña hace sus necesidades cada tres días, debido a problemas de la enfermedad.

«Cuando me acuesto, no me gusta dormir ahí, porque es muy duro, me pican las hormigas. Yo lo que quiero es que me compren una cama, y que me compren una casa», dijo la niña.

La menor comentó que está en quinto grado, y agregó que le hacen «bullying» (acoso escolar). Luego de tomar una pequeña pausa para continuar hablando, dijo que ella se queda callada cuando eso sucede.

Hay una profesora que también me hace «bullying», porque al parecer la docente le expresa a la niña que no debe estar en esa escuela, que ahí solo van los «niños normales».

Si tuviera a Dios enfrente dijo que le pediría que si le puede poner sus manos, seguidamente agachó su mirada hacia el suelo.

Marina exteriorizó que su padre la abandonó por la condición que padece. La abuela manifestó que el sujeto le dejó saber que ni la quería conocer, que mejor «la dejaran morir».

Mientras se quebraba en llanto, la señora Mercedes Rodríguez explicó que su nieta nació sin la matriz, sin el «anito hecho», sin manos, sin pies, y le hacen falta otros órganos también, según su relato.

Exteriorizó que tal vez en otro país le pueden hacer las operaciones que necesita. Diariamente requiere medicina, y alimentos suaves. Cabe destacar que actualmente están en un hogar improvisado ubicado en La Lima, Cortés, debido a los azotes de Iota y Eta.

Si alguien desea apoyar a la menor, puede comunicarse con el periodista Josué Cover, al número de teléfono +504 9730-5082.

