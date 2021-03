REDACCIÓN. La nieta de la reina Isabel II, Zara Tindall, dio a luz a su tercer hijo en el piso del baño de su propia casa, al no poder salir a tiempo hacia el hospital.

Su esposo, Mike Tindall, quien ha sido capitán de la selección inglesa de rugby, anunció el nacimiento durante un episodio de su podcast, «The Good, The Bad and The Rugby», publicado el miércoles.

Lucas Philip Tindall, nació el domingo por la noche en Gloucestershire, suroeste de Inglaterra, alrededor de las 6 p.m. con un peso de 3.7 kilos (8 libras y cuatro onzas), según informó la vocera de la pareja.

El segundo nombre del pequeño, lo escogieron como un homenaje al padre de Mike Tindall y al abuelo de Zara, el príncipe Felipe.

El niño es el décimo bisnieto de la reina Isabel y el príncipe Felipe; es el vigésimo segundo en la linea sucesora al trono, pero no tendrá titulo de alteza real.

El parto inesperado

El reciente parto de Lucas, se desarrolló «muy rápido», según manifestó el padre, exjugador de rugby, en un podcast sobre ese deporte.

«Corrí al gimnasio a conseguir una colchoneta, entré al baño, dejé la colchoneta en el suelo, puse toallas y agarrarse», detalló Tindall.

También agregó que «ella era una guerrera, como siempre, siempre lo son; nunca podemos juzgar a una mujer en términos de lo que tiene que pasar al dar a luz».

Tindall dijo que una amiga de su esposa, Dolly, que también asistió a los dos nacimientos previos, estuvo presente.

«La comadrona, que se suponía que iba a recibirlos en el hospital, llegó rápidamente al lugar porque no estaba lejos, y llegó un segundo después de que «salió la cabeza», puntualizó Tindall.

Sin embargo, las dos hijas de la pareja, Mia Grace y Lena Elizabeth, no estuvieron allí para presenciar el nacimiento de hermano menor.

Zara afirma que se siente saludable y ha estado de paseo con el bebé. Asimismo asegura que hay ventajas en dar a luz en casa. Después de la llegada de Lucas, Tindall vio un viejo partido de rugby y un poco de golf con su nuevo hijo.

De forma involuntaria, los Tindall recuperaron la tradición de la monarquía británica de dar a luz en casa, una práctica habitual entre las clases acomodadas del Reino Unido hace décadas, que sin embargo se ha abandonado en los últimos 60 años.

El Comercio.

