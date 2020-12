Capturan a nicaragüense por asesinato de abogado; «estaba trabajando», dice

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Bajo las órdenes de la justicia cayó ayer sábado un hombre, de origen nicaragüense, por la supuesta participación en el asesinato del abogado Carlos Vallejo.

Se identificó al sujeto capturado como Víctor Flores Jarquín, alias «El Muco«, quien tiene 28 años de edad. Aunque él afirma que reside en la colonia José Ángel Ulloa, se le detuvo, tras un allanamiento de morada, en el barrio Las Crucitas de Comayagüela.

La operación de aprehensión la desarrolló un equipo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). De acuerdo a la investigación preliminar, Jarquín no sería acusado por la ejecución material del asesinato, pero sí por la facilitación de armas y medios de transporte para el mismo.

En el momento que los elementos de seguridad llevaron al sospechoso a las instalaciones de la DPI, él aseguró que es inocente. Explicó ante la prensa que al momento del hecho criminal él permanecía trabajando en un negocio personal.

«Yo no tengo nada que ver; qué no inventen, qué todo sea justo. No hay video ni nada de que yo le haya quitado la vida; yo tengo una zapatería y estaba trabajando en ese momento», expresó.

El asesinato

El hecho del cual se presume participante a «El Muco«, se registró el pasado miércoles, dos de diciembre. El jurista Carlos Vallejo expiró tras ser atacado a balazos justo enfrente de una popular pupusería en la colonia América de Comayagüela.

Los primeros datos de la indagación, indican que eran próximo a las 2:00 de la tarde cuando el profesional del Derecho había terminado de comer en el negocio en mención. Cuando se disponía a entrar a su vehículo, le sorprendió el ataque.

Al parecer, fue desde una motocicleta, donde se conducían dos personas, que le dispararon directamente a su cabeza.

Él quedó, tras una agonía de un par de minutos, tendido frente a su carro, marca Toyota y tipo Land Cruiser con placa HAA 0850. Ahora las autoridades buscan que se haga justicia en el fatídico caso.

