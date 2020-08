«Ni un paciente más», advierten médicos del Leonardo Martínez por salarios atrasados

SAN PEDRO SULA, CORTÉS. Las medidas de protesta por el atraso de salarios y falta de insumos de bioseguridad continúa por parte del personal de enfermería y médicos del Hospital Leonardo Martínez Valenzuela de la capital industrial del país.

En ese sentido, este día trascendió que no se iba a recibir a más pacientes en las salas COVID-19 en dicho centro asistencial. Lo cual ya estaba instruido a todo el personal encargado de atender en dichas salas.

Sin embargo, una fuente de primera mano, en comunicación con Diario Tiempo Digital, aclaró que no es así como se ventiló. En ese sentido, manifestó que al final de eta semana, tanto los médicos, enfermeros auxiliares y profesionales, hicieron llegar un documento a las autoridades del hospital.

«Ahora los cupos son limitados como medida de presión, porque no se ha pagado el salario de los empleados. Entonces, el personal se unió y para no irse a huelga, y no dejar los pacientes solos porque son pacientes delicados, se le envió una notas a las autoridades del Hospital Leonardo Martínez«, comenzó diciendo.

En el documento, los empleados indicaron que necesitan que se les haga el pago de sus salario que les adeudan desde hace dos meses. Esto, porque tampoco les han pagado ni el bono ni el reajuste salarial, mismo que ya fue estipulado por las autoridades de Salud.

No más sobrecarga exigen en el Leonardo Martínez

Por lo cual, los profesionales de la medicina solicitaron que ya no haya sobrecaraga laboral en las salas que atienden. Puesto, «a que hay poco personal y el hospital está sobrecargado con demasiados pacientes», sostuvo la funcionaria.

En tal sentido, los médicos y el personal de enfermería solo van dar atención a lo cupos para los cuales fueron habilitadas las salas. Ella explicó: «En la UCI son 13 cupos y actualmente hemos tenido hasta 26 pacientes ingresados en dicha sala». Eso, representa el doble de la capacidad, y por ende, más carga laboral.

De igual forma, expuso otro ejemplo: «En la sala de intermedios los cupos solos son para 20 pacientes. Pero se han manejado hasta 38 o 40 pacientes, significando también una excesiva para los encargados de las salas.

La profesional especificó que el problema no radica en la cantidad de pacientes, sino, en que gran parte de sus compañeros han renunciado. Lo anterior, debido a la falta de pago, y por la falta de insumos de bioseguridad adecuados para atender en la salas COVID-19.

A raíz de las renuncias, se ha visto una merma en la cantidad de médicos y enfermeros, reduciendo la capacidad de atención para los pobladores que llegan en busca de atención hospitalaria.

Entonces, ellos han decidido no atender más pacientes de los que pueden cubrir o de los que requieren las salas. Puesto que el agotamiento es otro factor que está influyendo en la retirada, puesto que no cuentan con relevos.

Solidaridad con colega despedido

Los galenos enfermeros recalcaron que la medida propuesta a las auoridades entraría en vigencia a partir del próximo lunes. Esto, dependiendo de la respuesta que puedan recibir por parte de las autoridades gubernamentales.

Por otro lado, la fuente aprovechó para solidarizarse con el profecional de la enfermería, Ángel Lenin Flores Orellana. Este recientemente fue despedido por las autoridades, luego de protestas por los factores antes expuestos.

Su colega indicó que Flores se desempeñó siempre de manera responsable, sin faltar un tan solo día de los correspondientes a su turno laboral. Sin embargo, siempre estuvo anuente en la defensa de los derechos de sus compañeros, tanto médicos como enfermeras.

