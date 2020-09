ESTADOS UNIDOS.- Los equipos de la NFL siguen pronunciándose en serio en contra del racismo y ahora los Minnesota Vikings anunciaron los planes para hacer un llamado a la justicia social en su debut en la temporada 2020.

Entre ellos está recibir a la familia de George Floyd en el U.S. Bank Stadium.

Vikings y sus detalles con la lucha contra el racismo

A través de un comunicado, los Vikings detallaron cual será su plan antes y durante el partido ante los Green Bay Packers, que marcará su debut en la temporada 2020 de la NFL.

The #Vikings will help bring awareness to social justice issues during Sunday’s regular season opener at @usbankstadium. 📰: https://t.co/ur5aMni8Pp pic.twitter.com/Wjiwi8djvn — Minnesota Vikings (@Vikings) September 11, 2020

El recuerdo de George Floyd…

Más allá de que los Vikings no recibirán aficionados para los primeros dos partidos de la temporada, la familia de George Floyd tendrá un reconocimiento especial luego de una actuación musical, previamente grabada, de James Weldon Johnson, quien interpretará ‘Lift Every Voice and Sing‘.

Fue precisamente el asesinato de George Floyd a causa de la brutalidad policial, lo que desencadenó que las protestas en la NFL tomaran mayor protagonismo.

Algunos jugadores de la liga como Patrick Mahomes, Deshaun Watson, DeAndre Hopkins, Ezekiel Elliott, entre otros, subieron un video exigiendo a los directivos hacer algo al respecto.

Las medidas de los Vikings para crear conciencia en la NFL

Los Vikings detallaron el plan a seguir antes y durante el partido. Cuando los jugadores salgan a calentar lucirán una playera que en la parte frontal llevará la leyenda de ‘Be the Change‘ y en la parte trasera los nombres de 200 personas que fueron asesinados, víctimas de la violencia racial.

De igual manera podrán lucir una playera que tenga la leyenda: “Una injusticia para uno es una injusticia para todos los Estados Unidos“.

Por otra parte en las zonas de anotación del estadio de los Vikings tendrán los mensajes de: “It Takes All Of Us” y “End Racism“; así como sucediera en Arrowhead, el estadio de los Kansas City Chiefs.

En los cascos de los jugadores de los Vikings podrán lucir calcomanías con mensajes de justicia social o con el nombre de alguna de las víctimas de la violencia racial.

Los 32 equipos de la NFL tomaron una decisión diferente en cuanto a la forma de crear conciencia sobre la justicia social.

Por ejemplo los Texans o los Dolphins consideraron una “hipocresía” el que haya dos himnos y por ello, el equipo de Houston se retiró del campo. Ahora será el turno de los Vikings que tendrán como invitados especiales a la familia de George Floyd.

