NFL: Tom Brady pone fin a su etapa con los New England Patriots

ESTADOS UNIDOS.- El legendario QB de la NFL, Tom Brady comunicó por medio de sus redes sociales que dejará a los New England Patriots, y de igual manera reveló que continuará con su carrera en otro lugar.

La salida de Brady de los «Pats« marca el fin de una era para el jugador más ganador en la historia de la NFL, tanto en victorias como en anillos de Super Bowl.

La emotiva despedida de Tom Brady

El mariscal de campo se despidió de la que ha sido su casa en toda su carrera dentro de la NFL; Brady lanzó un comunicado en donde dijo desconocer lo que pasará para él en el futuro, pero considera que es tiempo de buscar nuevas aventuras.

«Quiero dar las gracias por los últimos 20 años de mi vida. Me siento agradecido de todo lo que me han enseñado, aprendí mucho de todos. Me han permitido maximizar mi potencial y eso es todo lo que un jugador puede pedir. Las lecciones que aprendí aquí, las llevaré siempre conmigo. No podría ser el hombre que soy ahora, sin todas las relaciones que aquí me permitieron crear».

También, Tom Brady dijo estar agradecido de haber conocido a todas las personas que han formado parte de su vida en los últimos 20 años.

«Me siento privilegiado de haber tenido la oportunidad de conocer a cada uno de ustedes y tener las memorias que juntos creamos. Quiero dar las gracias a todos y cada uno de los fans de los Patriots. Han sido verdaderamente las dos décadas más felices de mi vida y no tengo más que amor y gratitud por mi tiempo en Nueva Inglaterra».

