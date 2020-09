ESTADOS UNIDOS.- La Semana 2 de la NFL ya está aquí. Tras una semana inaugural en la que los locales y los visitantes dividieron victorias en los primeros 16 partidos ; y siete encuentros se decidieron por un touchdown o menos.

El primer Thursday Night Football de la NFL

Si bien Houston y Kansas City arrancaron la temporada el jueves previo, es técnicamente una transmisión especial del domingo por la noche de NBC; siendo el duelo entre los Browns y los Bengals el primero oficial del paquete de jueves de la NFL en 2020.

Será el primer partido de Joe Burrow como titular, pero también se celebra en el aniversario 100 del primer partido en la historia de la NFL.

Este fue disputado el 17 de septiembre de 1920 en Canton, a unas 60 millas de la Perrera Municipal, en la primera Batalla de Ohio del año que será el duelo 15,771 en la historia de la NFL.

El duelo entre Cincinnati y Cleveland es uno de seis partidos divisionales esta semana, en la que la NFL conmemora este aniversario 100 con partidos entre otras de sus franquicias más antiguas; tales como los Giants ante los Bears, Lions vs Packers, Rams vs Eagles y Washington vs Cardinals.

Raiders estrenarán estadio

Además, tenemos el estreno de una de las nuevas joyas de la NFL, el Allegiant Stadium, cuando los Raiders reciban a los Saints en su primer partido en Las Vegas.

Así la cartelera de la Semana 2 en la NFL

