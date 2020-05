NFL: Robert Kraft donó anillo de campeonato para apoyar la batalla contra el COVID-19

ESTADOS UNIDOS.- El dueño de los Patriots de New England, Robert Kraft, se unió a la campaña benéfica All In Challenge para recaudar fondos contra el coronavirus al subastar el anillo del campeonato del Super Bowl LI.

«Pensé en lo que está pasando y quería dar algo de mucho valor para apoyar a nuestros trabajadores, y pensé en dar este anillo, nuestro quinto Super Bowl, porque muestra cómo remontamos».

«Somos el mejor país del mundo, con las mejores personas, que sabe lo que es trabajar en equipo en los momentos más complicados. Quiero dar este anillo a alguien quien quiera dar dinero para apoyar a la gente afectada en estos momentos», dijo Kraft en un video anunciando la subasta.

Un Super Bowl muy especial para los Patsnations

En ese Super Bowl LI, los Patriots perdían 28-3 ante los Atlanta Falcons en Houston y tenían solo el 0.4% de probabilidad de ganar con menos de tres minutos por jugar en el tercer cuarto, antes de hacer la remontada más grande en la historia del Super Bowl en camino a ganar el quinto campeonato de la franquicia.

Kraft dijo además que el ganador de la subasta será recogido por transporte del equipo, ya sea en camionetas si se el ganador vive en el área de New England, o en el avión del equipo, que ya fuera usado para traer insumos de China al inicio de la pandemia.

Todos los fondos recaudados en la campaña del All In Challenge se destinan para apoyar a los bancos de comida Feeding America, Meals On Wheels, World Central Kitchen y No Kid Hungry.

Otras celebridades del mundo del deporte que han puesto artículos en subasta, como Magic Johnson, Peyton Maninng y el exquarterback de los Patriots, Tom Brady, quien ofreció una visita a Tampa Bay para su primer partido con los Bucs.

