NFL: Mira el trailer de «Man in the Arena», serie de Tom Brady

ESTADOS UNIDOS.- Apenas terminó ‘The Last Dance‘ y ahora llegó el tráiler de ‘Man in the Arena‘, la serie documental del quarterback de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady.

A través de sus redes sociales, Tom Brady dio a conocer el tráiler de una serie producida por ESPN; y que tratará los momentos más emblemáticos del mariscal de campo con los Patriots. Entre esos momentos, estarán las nueve apariciones que hizo en el Super Bowl.

Trailer de la serie de Tom Brady

«Las cosas con las que he soñado, se han hecho realidad. Mira lo lejos que he llegado pero esa serie de pasos que he reunido, wow. Eso… eso es todo un viaje“, dijo Tom Brady en el primer adelanto de la serie documental, que girará en torno a su punto de vista.

En sus redes sociales, Tom Brady explicó que ‘Man in the Arena‘, viene de un discurso que dio Theodore Roosevelt en 1910, después de que dejara la presidencia de Estados Unidos.

“He citado el discurso de ‘Man in the Arena‘ de Theodore Roosevelt desde que lo vi pintado en la pared de nuestra sala de pesas en la UM en 1995. Es un recordatorio constante de ignorar el ruido, abrochar el cinturón y luchar contra lo que se me presente“, escribió el jugador de los ‘Bucs‘.

Brady, la leyenda viviente de la NFL

Tom Brady es el jugador que más aveces ha ganado el Super Bowl en la historia de la NFL.

La siguiente temporada comenzará una nueva etapa, cuando juegue con los Buccaneers pero su nombre, ya está escrito en letras de oro.

