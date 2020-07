NFL: Estos son los jugadores que no jugarán por temor al coronavirus

ESTADOS UNIDOS.- La pandemia de coronavirus sigue afectando a gran parte del mundo. Dentro del deporte algunos personajes prefieren cuidar su salud o ayudar a los más necesitados ante una situación así.

En la NFL no ha sido la excepción y hoy traemos un recuento de los jugadores que no estarán presentes en la temporada 2020; ya sea por miedo al COVID-19 o por ayudar directamente a los contagiados.

La temporada 2020 de la NFL está pactada para dar comienzo el próximo 10 de septiembre.

Hay gran incertidumbre de cara a esta fecha pues no se sabe si la situación va a empeorar y hacer que se retrase un poco; si se jugará con normalidad e incluso si hay opciones de cancelarse, en caso de un brote interno de coronavirus.

De momento la NFL le dio la opción a los jugadores de los distintos equipos a ‘bajarse de la temporada’ en caso de que consideren que están muy expuestos al coronavirus; ‘regla’ que es algo de destacar pues no es tan común obtener un permiso así y es de ese punto donde partimos para hacer este recuento.

Todos los jugadores de la NFL que no jugarán esta temporada

Laurent Duvernay-Tardif (Kansas City Chiefs)

Tardif es ya un hombre histórico en este momento dentro de la NFL y es que el jugador de Kansas City fue el primero en anunciar que no jugaría la temporada 2020… y no, no fue por temor al coronavirus, sino que decidió enfrentarlo.

El guardia de los Chiefs tiene un doctorado en medicina, hecho que lo impulsó a decirle a su equipo que no jugaría con ellos esta temporada; pues prefiere ayudar en un centro de atención fuera de Montreal, por lo que no estará con el equipo en unos meses.

“Estar en primera línea durante esta temporada baja me ha dado una perspectiva diferente sobre esta pandemia. Si voy a correr riesgos, lo haré cuidando a los pacientes“, comentó el jugador de los Chiefs al portal ‘Sports Illustrated’.

De’Anthony Thomas (Baltimore Ravens)

Así como los jugadores pueden optar por no participar en la temporada de la NFL por labores altruistas; también pueden hacerlo con el fin de cuidar su salud.

De’Anthony Thomas, jugador de los Ravens, anunció que no participaría con el equipo esta campaña debido a que se considera ‘de alto riesgo’; por lo que ha sido trasladado a la lista de reservas del club pero con su contrato vigente.

Chance Warmack (Seattle Seahawks)

El guardia de los Seattle Seahawks, Chance Warmack, es otro de los jugadores que optó por no jugar esta temporada 2020 de la NFL aunque no se han revelado los motivos de su decisión.

Hace unos días le comunicó al equipo que no estaría presente con ellos este año y se presupone que es por el mismo motivo que De’Anthony; considerarse de ‘alto riesgo’, por lo que estará en la lista de reservas.

Maurice Canady (Dallas Cowboys)

Canady, quien juega con los Dallas Cowboys, es otro de los jugadores que no participará en esta temporada de la NFL, pues su prioridad es su familia y no el dinero; por lo que firmó un año como agente libre para después volver a las filas de los ‘Vaqueros’.

Caleb Brantley (Washington)

El tackle defensivo de los antiguos Washington Redskins fue el primer jugador en decidir no jugar la temporada 2020 debido a que se consideraba de ‘alto riesgo’.

Este hombre pasó la mayor parte de la temporada 2019 lesionado y en este; que sería su tercer año, iba a ir por una revancha pero al final ya no podrá ser así.

Hightower, Cannon, Toran y los jugadores de los New England Patriots

Los New England Patriots, uno de los equipos más populares en la NFL, es de los que más bajas ha registrado hasta el momento debido al coronavirus; pues 5 de sus jugadores decidieron no participar en esta campaña.

Dont’a Hightower, los linieros Marcus Cannon y Najee Toran; el safety Patrick Chung, el fullback Dan Vitale y el corredor Brandon Bolden, son los jugadores de los Patriots que han dicho ‘no’ a esta temporada de la NFL por temor a contagiarse de coronavirus.

Andre Smith (Baltimore Ravens)

Smith llegó a los Ravens este 2020 luego de que el equipo necesitara con urgencia un jugador en la línea ofensiva.

Firmó con ellos el 8 de enero, amarró una extensión de contrato por un año más en febrero pero recientemente anunció que prefería no jugar esta temporada de la NFL por el coronavirus, siendo así que tendrá una ‘pausa’ en su carrera.

Stephen Guidry (Dallas Cowboys)

Este jugador es un ‘novato’ en las filas de los Cowboys y también ha optado por no participar esta temporada, siendo su destino permanecer en la lista de reservas. Dallas continuará manteniendo sus derechos y no saldrá de sus filas.