NFL: El Draft 2020 se realizará de manera virtual

ESTADOS UNIDOS.- La NFL hizo oficial, por medio de un memo, a los equipos que el Draft 2020 se realizará de manera virtual.

Esto quiere decir que los directivos desde sus casas; y los jugadores elegidos recibirán la noticia del equipo que los eligió desde la comodidad de su sillón.

Las fechas programadas para la elección de jugadores colegiales que darán el salto a la NFL son del 23 al 25 de abril.

El pasado 26 de marzo, el comisionado de la Liga, Roger Goodell, anunció en un comunicado que el Draft se llevaría a cabo según lo estipulado en Las Vegas.

Pero con la gravedad de la situación de la pandemia por coronavirus en Estados Unidos, Goodell ya repensó la situación; y ahora invitó a todos los involucrados a participar “en vivo” en el mayor evento de la NFL fuera de la temporada regular.

Aunque también hay un grupo de gerentes generales de varios equipos que le mandaron una sugerencia a Roger Goodell para retrasar el evento.

Un factor muy importante para determinar la situación de los prospectos del fútbol americano universitario, es el «Scout Combine».

Que es donde los jóvenes demuestran sus habilidades físico atléticas; y si los equipos no pudieron observarlos, será mucho más complicado determinar si cumplen con los requisitos para llenar sus ojos.

Y también los equipos les hacen pruebas psicológicas a los jugadores, además de entrevistarse con sus familias; y ahora que no tienen la información completa, es más factible que cometan una equivocación a la hora de seleccionar.

Es toda una incógnita el próximo Draft de la NFL, pues al comenzar la temporada el primer jueves de septiembre, es posible que sí de inicio, pues la pandemia puede ya estar controlada.

NFL commissioner Roger Goodell just informed clubs in a memo that club facilities will remain closed indefinitely and the league will conduct a “fully virtual” draft, with club personnel separately located in their homes. pic.twitter.com/28t2kNnLAI

— Tom Pelissero (@TomPelissero) April 6, 2020