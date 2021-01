ESTADOS UNIDOS.- La incógnita acerca del público en el Super Bowl LV ha llegado a su fin, esto luego de que las autoridades de la NFL dieran a conocer que permitirán la entrada de 22 mil aficionados al Raymond James Stadium.

Además, en dicho espectáculo, habrán 7 mil 500 trabajadores de la salud, con boletos gratis, que fueron vacunados contra el Covid-19 en los Estados Unidos.

The NFL is inviting 7,500 vaccinated health care workers to attend Super Bowl LV to thank and honor them for their continued extraordinary service during the pandemic.

To celebrate, @nflcommish surprised Sarasota Memorial Hospital health care workers with tickets to #SBLV. pic.twitter.com/iurMY0BvMM

— NFL (@NFL) January 22, 2021