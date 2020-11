ESTADOS UNIDOS.- La NFL aprobó oficialmente extender la postemporada a ocho equipos por Conferencia, lo que dejaría a 16 franquicias en playoffs.

Eso sí, siempre y cuando algunos partidos de la fase regular no pudieran disputarse debido a la pandemia del coronavirus.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, fue quien dio a conocer la resolución luego de una junta en video con los dueños de las 32 franquicias.

Por unanimidad se aprobó que haya 16 equipos en los playoffs, si algunos partidos de la temporada regular son cancelados.

Roger Goodell, @nflcommish, announces that the owners have adopted two resolutions:

1. Incentives to reward teams that develop coaches and executives of color.

2. Expanded 16-team playoff was unanimously approved by owners, but amended to not have an re-seeding for playoffs.

— Chris Mortensen (@mortreport) November 10, 2020