Neymar, triste y golpeado: «No sé cuánto tiempo puedo aguantar»

FRANCIA.- Una vez más, una lesión le juega una mala pasada a Neymar Jr. El crack brasileño recibió un golpe en el partido por los 32avos de final de la Copa de Francia y este jueves se confirmó que «Ney» se lesionó el aductor de su pierna izquierda y estará un mes de baja.

La lesión del Neymar llega a días del cruce contra el Barcelona por la ida de los octavos de Champions League, por lo que se perderá el reencuentro contra el Barça de Messi del próximo martes 16 de febrero y también está en duda para el partido de vuelta que se jugará el 10 de marzo.

Después de la noticia que comunicó el equipo médico del club francés, Neymar se descargó a través de sus redes sociales. El jugador demostró la tristeza, el enojo y la impotencia que siente al sufrir una lesión más, que lo dejará afuera de partidos importantes.

«La tristeza es grande, el dolor es inmenso y el llanto es constante. Una vez más me detendré un rato para hacer lo que más amo en la vida, que es jugar al fútbol. A veces me siento incómodo por mi estilo de juego, porque regateo y acabo golpeado constantemente, no sé si el problema soy yo o lo que hago en el campo… Me entristece mucho. Me entristece mucho escuchar de un jugador, entrenador, comentarista o el puto 4 ‘realmente hay que golpearlo’ ‘se cae’, ‘se cae’ ‘llora’ ‘niño mimado’ y etc…

Sinceramente, me entristece y no sé cuánto tiempo puedo aguantar, solo quiero ser feliz jugando al fútbol. Nada más», escribió el 10 del PSG en su Instagram.

Lesiones a la orden del día

El atacante de 29 años ya suma 30 lesiones desde su llegada al Barcelona en 2013. Aunque no todas tuvieron la misma gravedad, en total ya se perdió 102 partidos y ahora se perderá por lo menos cinco más.

No es la primera vez que Neymar se queda sin octavos por lesión. En su primera temporada en París, en la 2017-18, jugó la ida en el Bernabéu ante el Real Madrid (3-1), pero se perdió la vuelta tras torcerse el tobillo y lastimarse el quinto metatarsiano de su pie derecho ante el Marsella.

La misma lesión y en la misma articulación se produjo un año después ante el Estrasburgo quedándose fuera de los octavos que el PSG perdió ante el Manchester United.

