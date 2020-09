ESTADOS UNIDOS.- Estamos a unos días de que arranque la nueva temporada de la NFL (con equipos que sí tendrán afición en su estadio); y en el equipo de New York se ha suscitado un hecho polémico aunque esperado.

Los Giants han ‘cortado’ a DeAndre Baker y lo ponen en libertad, pues luego de tener problemas con la justicia y enfrentar cargos por robo a mano armada; lo mejor sería separar sus caminos. Esta es una cronología de lo sucedido.

El ahora exjugador de los Gigantes, de 23 años de edad, disputó 16 juegos en su primera temporada dentro de la NFL.

También realizó ocho pases defendidos y 61 tacleadas; siendo este su registro hasta el momento.

¿Qué hizo DeAndre Baker para provocar su salida de los Giants?

DeAndre Baker, según los reportes policiales, estuvo involucrado en un supuesto caso de robo a mano armada en mayo de este año; hecho que lo llevó a entregarse a la justicia luego de que fuera acusado.

Es importante resaltar que el defensivo de los Seattle Seahawks, Quinton Dunbar, también estuvo en este caso pero no fue acusado por falta de evidencia.

En agosto del presente año fue procesado por 4 cargos de robo a mano armada y 4 cargos de asalto agravado, siendo una situación bastante perjudicial para él, pues todo estaba más complicado que nunca y su salida de los Giants parecía inminente.

DeAndre Baker enfrentó un proceso judicial desde aquel día y hasta el momento no hay una resolución oficial pero lo que sí es un hecho es que la escuadra de los New York Giants no iban a aguantar más el tenerlo en la lista de exenciones del comisionado y por ello hicieron el anuncio oficial de su liberación.

We have waived CB DeAndre Baker Details: https://t.co/kKUCVtjWW3 pic.twitter.com/ECqwBs6BTc — New York Giants (@Giants) September 8, 2020

DeAndre Baker ahora está pendiente de su situación legal y es que se dice que de ser encontrado culpable, podría pasar los siguientes 10 años en la cárcel pues las acusaciones en su contra son graves y no hay muchas alternativas para él, por lo que ahora no sólo ha perdido su lugar dentro de la NFL, sino que podría perder su libertad.

