Neumólogo del Tórax indignado por falta de cloroquina en hospitales

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Indignado reaccionó el neumólogo del Instituto Nacional Cardiopulmonar (Tórax), Carlos Aguilar, por la falta de cloroquina y otros insumos médicos elementales para el tratamiento de pacientes de Covid-19.

El galeno reaccionó de esa forma tras relatar el caso de una mujer que falleció por Covid-19. Misma que fue remitida desde el Hospital Regional de La Esperanza, Intibucá.

«Estaba en una situación crítica y con una neumonía muy grave. Hice todo lo posible para que no muriera, pero fue difícil», indicó.

Además agregó que esta enfermedad es muy compleja y difícil de controlar. «Ojalá fuera tan sencillo el tratamiento como de aplicar cloroquina o hacer enjuagues vocales con determinada sustancia», remarcó.

«Aprovecho para expresar mi indignación por que los hospitales no tienen ni siquiera una pastilla de cloroquina. Es indignante porque llevamos muchos meses preparándonos, pero no hay de esas pastillas que cuestan centavos y no es posible que se sigan atendiendo pacientes sin las condiciones de bioseguridad», manifestó Carlos Aguilar.

Lea también: Cafetaleros salen de «dictadura» y el IHCAFÉ los deja huérfanos en…

Carlos Aguilar exige a las autoridades abastecer a los hospitales

El extitular de la Secretaría de Salud, exigió rotundamente a las autoridades gubernamentales un abastecimiento total de los hospitales.

«Brinden de manera urgente, que si bien es cierto no se sabe exactamente su eficiencia, pero es lo único con lo que se cuenta y es importante que los hospitales tengan este tipo de insumos, siento indignación porque no se le puede estar mintiendo a la población», manifestó.

Es preciso mencionar que la cloroquina no es la solución para el Covid-19. Empero, es junto a otros fármacos una manera científica de sobrellevar la enfermedad.

«No entiendo como en hospitales como el de La Paz y la Esperanza, los colegas no tengan una pastilla de cloroquina, eso es inaceptable», subrayó.

«Mientras tanto tenemos que enfocarnos en lo que tenemos, como también afianzar las medidas de bioseguridad para evitar en la medida de los posible que más personas puedan llegar a estados críticos y pierdan la vida», cerró.

Suscríbete gratis a más información sobre el COVID-19 en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo